محافظ الزرقاء يتفقد جاهزية لواء الرصيفة للتعامل مع الأحوال الجوية والنقاط الحرجة على مجرى السيل

42 ثانية ago
وطنا اليوم:ليندا المواجدة

أجرى محافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود، مساء اليوم، جولة ميدانية في لواء الرصيفة، رافقه خلالها متصرف اللواء الدكتور أيمن الرومي بني خالد، و العقيد رائد العويمر نائب مدير شرطة الرصيفه ورئيس لجنة بلدية الرصيفة حسام النجداوي، وعدد من المسؤولين المعنيين من مديرية الأمن العام وبلدية الرصيفة.

وتفقد أبو قاعود عدداً من النقاط الحرجة على مجرى سيل الزرقاء ضمن اختصاص اللواء، للاطلاع على واقعها ميدانياً والتأكد من جاهزيتها للتعامل مع الأحوال الجوية. وشملت الجولة متابعة استعداد غرف العمليات والجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين خلال المنخفض الجوي.

وأكد المحافظ أهمية العمل الفوري والتنسيق المشترك بين جميع الجهات لضمان معالجة أي ملاحظات ميدانية، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة في ظل الحالة الجوية الراهنة.

وأشار أبو قاعود إلى أن المحافظة، وبالتنسيق مع مختلف الجهات الخدمية والأمنية، ستواصل متابعة الحالة الميدانية أولاً بأول، مؤكداً أن سلامة المواطنين أولوية قصوى، وأن جميع الفرق جاهزة للتعامل مع أي طارئ خلال المنخفض الجوي


