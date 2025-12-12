محافظ الكرك يقرر إغلاق طريق الموجب بسبب انهيارات صخرية

وطنا اليوم:قرر محافظ الكرك قبلان الشريف، مساء اليوم الخميس، إغلاق طريق الموجب بعدانهيارات صخرية، سببتها الأمطار الغزيرة التي هطلت على مناطق واسعة في الأردن.

وأكد الشريف التنسيق مع محافظ مادبا لعمل ما يلزم، لإعادة فتح الطريق الذي تقرر إغلاقه حافظا على سلامة المواطنين.

وأضاف أن الضباب الكثيف وتساقط الأمطار في المنطقة حتى اللحظة، يحولان دون إتمام العمل بالسرعة المطلوبة.

وأشارت آخر صور الرادار التابعة لإدارة الأرصاد الجوية، في وقت سابق، إلى هطولات مطرية ما بين المتوسطة والغزيرة تشهدها عدة محافظات منها العاصمة عمان، والبلقاء ومادبا وشمال الكرك وإربد والزرقاء وعجلون وأجزاء من محافظة المفرق.

وحذرت “الأرصاد” في بيان، من خطر جريان السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها الأغوار والبحر الميت، مشيرة إلى استمرار هذه الهطولات حيث يظهر اندفاع كميات من الغيوم الممطرة قادمة من فلسطين.