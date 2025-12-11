بنك القاهرة عمان
المهندسة لانا العضايلة تشارك في القمه الدولية للمرأه في الهندسه 2025 (IEEE WIE ILS)

11 ديسمبر 2025
المهندسة لانا العضايلة تشارك في القمه الدولية للمرأه في الهندسه 2025 (IEEE WIE ILS)

وطنا اليوم – شاركت المهندسة لانا العضايلة، رئيسة قسم المشاريع في أمانة عمّان الكبرى، في القمة الدولية للمرأه في الهندسة
(IEEE WIE ILS) لعام 2025، حيث قدّمت ورشة عمل متخصصة بعنوان “بناء العلامة القيادية”.

واستعرضت العضايلة خلال الورشة مفاهيم القيادة الحديثة ومهارات بناء الهوية المهنية ، تعزيز تأثيرهم وصقل مهاراتهم لفتح آفاق اوسع في مسيرتهم المهنية .
وذلك بحضور مجموعة من المهندسين والمهندسات ونخبه من القادة الملهمين

وأوضحت المهندسة لانا العضايلة أن مشاركتها تهدف إلى تعزيز المهارات القيادية، لأن القائد اليوم لا يقود بمهارته فقط ، بل بهويته التي تسبقه، وبصمته التي تخلده، ورؤيته التي تُلهم من حوله.
معربة عن تقديرها لهذه الفرصة التي تتيح تبادل الخبرات مع متخصصين من مختلف أنحاء العالم.

تمثل هذه المشاركة إضافة نوعية لمسيرة العضايلة المهنية وتؤكد على مكانة الكفاءات الأردنية في المحافل الدولية المتخصصة في مجال الهندسة والتقنية.

 


