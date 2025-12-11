الصفدي يلتقي نظيره الإماراتي لبحث التعاون والقضايا الإقليمية

وطنا اليوم:التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في أبوظبي، بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.

وقد بحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية.