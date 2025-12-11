بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الصفدي يلتقي نظيره الإماراتي لبحث التعاون والقضايا الإقليمية

11 ديسمبر 2025
الصفدي يلتقي نظيره الإماراتي لبحث التعاون والقضايا الإقليمية

وطنا اليوم:التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في أبوظبي، بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.
وقد بحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:45

المهندسة لانا العضايلة تشارك في القمه الدولية للمرأه في الهندسه 2025 (IEEE WIE ILS)

20:46

ترامب يضغط لتغيير ملكية CNN بعد مهاجمته في برنامج 60 دقيقة

20:31

انهيار 4 مبان في غزة بسبب المنخفض الجوي والفيضانات تغمر القطاع

20:12

كأس العرب 2025.. المغرب يهزم سوريا ويتأهل إلى نصف النهائي

20:05

عطاء لإعادة إنارة ممر عمّان التنموي (شارع الـ100)

19:26

الأرصاد: الأمطار تتركز الليلة على المناطق الوسطى والجنوبية من المملكة

19:19

كتلة نوّاب حزب مبادرة : سنمنح الثقة للموازنة العامة

19:09

ولي العهد مهاتفا النشامى: كلنا معكم

19:04

الأمن: تفقد مليون ونصف مركبة خلال الحملة الشتوية للسلامة المرورية

18:41

انطلاق فعاليات المؤتمر الطبي الأردني الروماني الخامس عشر

18:33

عشيرة الحناينة تولم بزفاف نجلها معاذ فارس الحناينة

16:42

مجلس النواب يقر موازنة 2026 بالأغلبية

وفيات
شقيقة الوزير الاسبق نوفان العجارمة وأمين عام التربية نواف في ذمة اللهوفاة رجل أمن جمركي أثناء تأدية الواجب الرسميوفيات الخميس 11 – 12 – 2025المربّية الفاضلة هالة الجيطان في ذمة اللهوفيات الأربعاء 10 – 12 – 2025