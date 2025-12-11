بنك القاهرة عمان
الأرصاد: الأمطار تتركز الليلة على المناطق الوسطى والجنوبية من المملكة

11 ديسمبر 2025
الأرصاد: الأمطار تتركز الليلة على المناطق الوسطى والجنوبية من المملكة

وطنا اليوم:قال المتنبئ الجوي في دائرة الأرصاد الجوية طارق الشرعان، إن الهطولات المطرية ستنحصر خلال الساعات المقبلة على الأجزاء الوسطى والجنوبية من المملكة.
ودعا الشرعان إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر من قِبل السائقين، خاصة في الطرق الخارجية، نتيجة تشكّل الضباب بكثافة.
وأشار إلى أن الأحد سيشهد استقرارا على الأجواء في مختلف مناطق المملكة.
وتبقى المملكة، الخميس، تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة المصاحبة للمنخفض الجوي المتمركز جنوب شرق جزيرة قبرص، بينما يلف الضباب مناطق واسعة من المملكة وسط تحذيرات من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية.
وتوقع، أن تكون الأمطار غزيرة أحيانًا في بعض المناطق، مصحوبة بالبرق والرعد وتساقط حبات البرد، مما قد يؤدي إلى تشكّل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة، بما فيها الأغوار والبحر الميت. كما تكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا وتثير الغبار في مناطق البادية.
وبيّن أن السحب المتشكّلة فوق سماء المملكة هي سحب ركامية ممطرة، ستجلب كميات كبيرة من الأمطار.
وتوقّع استمرار الحالة الجوية المطرية حتى صباح الجمعة، مع بقاء الأجواء غائمة واستمرار فرص الهطل في أماكن متفرقة.

التحذيرات:

خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة، بما فيها البحر الميت والمناطق الغورية.
خطر العواصف الرعدية.
خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من السهول.
تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانًا بسبب الغبار في المناطق الصحراوية.
تنبيه من الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولا مطريا.


وفيات
شقيقة الوزير الاسبق نوفان العجارمة وأمين عام التربية نواف في ذمة اللهوفاة رجل أمن جمركي أثناء تأدية الواجب الرسميوفيات الخميس 11 – 12 – 2025المربّية الفاضلة هالة الجيطان في ذمة اللهوفيات الأربعاء 10 – 12 – 2025