كتلة نوّاب حزب مبادرة : سنمنح الثقة للموازنة العامة

وطنا اليوم:بناءً على تجاوب رئيس الوزراء مع مطالبنا خلال اجتماع للكتلة معه صباح اليوم ، ولكي يكون صوتنا واحد فقد قررت منح الثقه للموازنه فضلا عن تجاوب الرئيس مع دراسة رفع الرواتب في المرحلة المقبلة .. بناءً على قاعدة خذ وطالب .. والله من وراء القصد.

بيان صادر عن كتلة نوّاب حزب مبادرة

انطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية والتزامنا بالدفاع عن حقوق الطلبة والأسر الأردنية، وتأكيدًا لدورنا الرقابي والتشريعي في خدمة الصالح العام، تعلن كتلة نوّاب حزب مبادرة ما يلي:

بعد سلسلة من الحوارات البنّاءة مع دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، وتقييم شامل للتحديات الاقتصادية والضغوط التي تواجه أبناء شعبنا، توصّلت الكتلة إلى تفاهمات واضحة مع الحكومة، تمثّلت في: 1. موافقة رئيس الوزراء على رفع مخصصات المنح والقروض الجامعية، بما يضمن توسيع قاعدة المستفيدين وتخفيف الأعباء المالية عن الطلبة والأسر ذات الدخل المحدود. 2. إقرار تأجيل دفع الرسوم الدراسية في الجامعات الرسمية، بهدف تمكين الطلبة من استكمال دراستهم دون معيقات مالية طارئة، والحفاظ على الاستقرار الأكاديمي والاجتماعي داخل الجامعات.

وقد اعتبرت الكتلة أنّ هذين الإجرائين يمثلان خطوة إيجابية مهمّة تعكس استجابة الحكومة لمطالبنا العادلة، وتنسجم مع رؤيتنا الهادفة إلى تعزيز العدالة التعليمية ودعم الطبقة الوسطى وذوي الدخل المحدود.

وبناءً على هذه التفاهمات، تؤكد كتلة نوّاب حزب مبادرة أنّها ستمنح الثقة للموازنة العامة، بما يضمن استمرار عمل مؤسسات الدولة، مع تأكيدنا المتواصل على متابعة تنفيذ التعهّدات الحكومية وبذل أقصى الجهود لتحقيق مصالح المواطنين.

وتؤكد الكتلة أنّها ستبقى، كما عهدها الأردنيون، صوتًا للحقيقة وشريكًا فاعلًا في مسيرة الإصلاح والبناء.