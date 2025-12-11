انطلاق فعاليات المؤتمر الطبي الأردني الروماني الخامس عشر

عبيدات: المؤتمر يجمع ذكريات وتجارب إنسانية وعلمية لأجيال من الأردنيين الذين درسوا في رومانيا

العبادي: العلاقات الأردنية الرومانية الطبية تمتد لعقود من الابتعاث المشترك والشراكات العلمية والثقة المتبادلة

وطنا اليوم – انطلقت اليوم في كلية الطب بالجامعة الأردنية، تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة منى الحسين المعظّمة، أعمال المؤتمر الطبي الأردني الروماني الخامس عشر والمؤتمر الدولي الثالث عشر للأطباء خريجي الجامعات الطبية الرومانية، والذي تنظمه جمعية الأطباء خريجي الجامعات الرومانية بالتعاون مع الجامعة الأردنية ووزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والقطاع الطبي الخاص والجامعات الأردنية. ويستمر المؤتمر لمدة يومين تحت شعار “آفاق طبية جديدة في البحث والتعليم والممارسة السريرية”.

وألقى مندوب سمو الأميرة منى، رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، كلمة نقل فيها تحيات سموها للمشاركين وتمنياتها بنجاح المؤتمر.

وأكد عبيدات أن رعاية سمو الأميرة منى الحسين لهذا الحدث تأتي امتدادًا لدورها الريادي في دعم التعليم الطبي والعاملين فيه، مشيرًا إلى أن جهودها المتواصلة أسهمت في تطوير منظومة الرعاية الصحية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار عبيدات إلى أن المؤتمر لا يجمع فقط الأطباء والباحثين، بل يجمع ذكريات وتجارب إنسانية وعلمية لأجيال من الأردنيين الذين درسوا في رومانيا، وقال إن رومانيا لم تكن مجرد بلد للدراسة، بل محطة حياة. آلاف الطلبة الأردنيين خاضوا فيها رحلة علم ومعرفة، رغم الظروف الصعبة آنذاك. كثيرون اكتسبوا هناك خبرات أكاديمية ومهارات حياتية واسعة، وتعرّفوا على زملاء أصبحوا اليوم قامات طبية بارزة.”

وأضاف أن أثر الجامعات الرومانية ظهر واضحًا في نجاحات الطب الأردني، مشيدًا بكفاءات عديدة صنعت بصمتها داخل الوطن، وعلى رأسهم فرق طبية متخصصة يقودها خريجون كان من أبرزهم الدكتور عبدالكريم العبادي، إلى جانب أجيال أخرى من الأطباء الذين عادوا ليكونوا جزءًا مهمًا من المنظومة الصحية.

وأعرب عبيدات عن تقديره للعلاقات العلمية المتميزة مع الجامعات الرومانية، ودعا إلى مواصلة تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي، شاكرًا السفير الروماني والوفد المشارك على حرصهم الدائم على دعم هذه الشراكة.

ومن جانبه قال رئيس الجمعية والمؤتمر الدكتور عبدالكريم العبادي أن الجمعية التي تأسست برعاية ودعم مباشر من سمو الأميرة منى الحسين، أصبحت مركزًا مهمًا يجمع خريجي الجامعات الرومانية من مختلف التخصصات، ويعزّز الروابط العلمية والمهنية فيما بينهم، مشيرًا إلى أن دعم سموها أسهم في تحويل الجمعية إلى “نقطة مضيئة في مسيرة التعاون الأردني الروماني”.

وأضاف ان العلاقات الأردنية الرومانية في المجال الطبي ليست عابرة، بل تمتد لعقود من الابتعاث المشترك والشراكات العلمية والثقة المتبادلة. واليوم نواصل هذا الإرث من خلال المؤتمرات والتعاون الأكاديمي وتبادل الطلبة والخبرات.

وأشار العبادي إلى أن خريجي الجامعات الرومانية يشغلون مواقع علمية وسياسية وإدارية مهمة في الأردن، ما يفتح آفاقًا واسعة لتعزيز التعاون الثنائي، وتطوير البرامج التعليمية والبحثية المشتركة بين الجامعات الأردنية ونظيراتها الرومانية.

كما ثمّن العبادي الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة الرومانية والجهات الأكاديمية والسياسية هناك، إضافة إلى دعم السفير الروماني والسفراء السابقين للجمعية، مؤكّدًا أن هذا التعاون تجسّد في استمرار عقد المؤتمرات والأنشطة المشتركة.

وختم العبادي كلمته بتوجيه الشكر لصاحبة السمو الأميرة منى الحسين على رعايتها الدائمة للمؤتمر، ولرئاسة الجامعة الأردنية وعمادة كلية الطب على دعمهم المستمر لإنجاحه.

وقال الرئيس الفخري للمؤتمر الدكتور بسام الشلول إن المؤتمر يهدف إلى تعزيز البحث العلمي، وتوطيد التعاون الطبي بين الأردن ورومانيا، مشيرًا إلى أن برامجه تتضمن جلسات علمية متخصصة ومحاضرات نوعية تُرسّخ مكانة العلم والطب الإنساني.

وأضاف أن اتفاقًا قد جرى على أن يُعقد المؤتمر بشكل دوري في البلدين، دعمًا لمسيرة القطاع الصحي.

وبيّن نائب نقيب الأطباء الدكتور صدام الشناق أن النقابة تواجه تحديًا كبيرًا يتمثل في الزيادة المتسارعة في أعداد الخريجين، موضحًا أن عدد الأطباء المسجلين بلغ 42 ألفًا، فيما من المتوقع دخول 48 ألف طبيب جديد خلال السنوات الست المقبلة، ما سيرفع العدد إلى نحو 90 ألف طبيب.

وأكد أن البطالة ستتركز في “الطب العام”، وأن النقابة تحضّر لعقد أول مؤتمر لكليات الطب لبحث هذه التحديات.

وأكد ممثل الوفد الروماني أوفيدو باليا أن المؤتمر المقبل سيعقد في بوخارست، مشيرًا إلى أن التعاون الطبي بين البلدين يسير بخطى متقدمة ويحقق مصلحة مشتركة.

ويشارك في المؤتمر أطباء وأكاديميون من الجامعات الرومانية إلى جانب أطباء من الجامعة الأردنية ووزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والقطاع الطبي الخاص.

ويناقش المؤتمر نحو 35 محاضرة علمية في مختلف التخصصات الطبية والتمريضية، إضافة إلى فقرات تعريفية بالتطور الطبي في البلدين وزيارات ثقافية وسياحية.

ويُذكر أن المؤتمر معتمد لغايات التعليم الطبي والتمريضي المستمر (CPD) من المجلس الطبي الأردني والمجلس الصحي العالي والمجلس التمريضي الأردني، بواقع 6 ساعات للحضور و8 ساعات للمحاضرين.