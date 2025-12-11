بنك القاهرة عمان
إيعاز بفتح بيوت ومعسكرات الشباب والمراكز الشبابية كمراكز إيواء خلال المنخفض الجوي

11 ديسمبر 2025
إيعاز بفتح بيوت ومعسكرات الشباب والمراكز الشبابية كمراكز إيواء خلال المنخفض الجوي

وطنا اليوم:أوعز وزير الشباب د.رائد سامي العدوان، لجميع مدراء مديريات الشباب في المحافظات، بفتح بيوت ومعسكرات الشباب والمراكز الشبابية بالمحافظات كمراكز إيواء خلال المنخفض الجوي لغايات إيواء المتضررين والسياح أو من تقطعت بهم السبل أو داهمتهم السيول.
وشدد الدكتور العدوان على الجاهزية القصوى لبيوت ومعسكرات الشباب والتنسيق الكامل مع الحكام الإداريين والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.


