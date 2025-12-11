بنك القاهرة عمان
الشواربة: كوادر امانة عمان تعمل على مدار الساعة تحسبا لأي طارىء

11 ديسمبر 2025
وطنا اليوم:تواصل الفرق الفنية المختصة في امانة عمان عملها الميداني وعلى مدار الساعة في كافة مواقع الاختصاص وسط البلد ومناطق العاصمة، تحسبا لأي طارىء خلال الأحوال الجوية السائدة، حيث تقوم كوادر الأمانة بجولات متواصلة للكشف على مناهل تصريف المياه، والوقوف على مدى جاهزيتها وتوزيع اليات شفط المياه في كافة المناطق.
في غضون ذلك قام رئيس لجنة امانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، بجولة ميدانية في مناطق متعددة من العاصمة، وذلك لمتابعة آداء الكوادر والآليات خلال الأحوال الجوية السائدة والوقوف على الملاحظات الواردة لغرف الطوارئ، خاصة مع وجود ارتفاع في منسوب المياه ببعض شوارع عمان، وتم التعامل معه على الفور من قبل الكوادر الميدانية المختصة في الأمانة.
وقال الشواربة إن الحالة الجوية تستدعي الجاهزية القصوى والاستعداد التام للتعامل مع غزارة الأمطار والرياح الشديدة المتوقعة، مؤكدا أن الفرق المختصة في الأمانة رصدت جميع الشوارع الرئيسة، وقامت بإيجاد الحلول الفورية للبلاغات التي وصلت إلى غرف الطوارئ الرئيسية في الأمانة، أو الغرف الفرعية في المناطق.
الى ذلك.. دعت امانة عمان لطلب المساعدة التواصل على أرقام هواتف مركز الاتصال الموحد
102
117180


وفيات
شقيقة الوزير الاسبق نوفان العجارمة وأمين عام التربية نواف في ذمة اللهوفاة رجل أمن جمركي أثناء تأدية الواجب الرسميوفيات الخميس 11 – 12 – 2025المربّية الفاضلة هالة الجيطان في ذمة اللهوفيات الأربعاء 10 – 12 – 2025