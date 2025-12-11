وفاتان و3 إصابات خطرة بتدهور مركبة على الطريق الصحراوي

وطنا اليوم:توفي شخصان، وأصيب ثلاثة آخرون، الخميس، في حادث تدهور مركبة على طريق سد السلطاني بمحافظة الكرك، جنوبي البلاد.

وقال مصدر أمني، إنه وقع حادث تدهور لمركبة صباح اليوم على طريق سد السلطاني في محافظة الكرك نتج عنة وفاتين وثلاث إصابات وجرى نقل الوفاتين وإسعاف المصابين إلى مستشفى الكرك الحكومي ومستشفى الأمير علي العسكري.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا بالحادثة للوقوف على التفاصيل.