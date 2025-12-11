بنك القاهرة عمان
البريد الأردني وسفارة بنغلادش تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

11 ديسمبر 2025
البريد الأردني وسفارة بنغلادش تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

وطنا اليوم:بحثت مدير عام البريد الأردني هنادي الطيب خلال استقبالها اليوم الخميس، سفير ينغلادش لدى المملكة ، نور هلال سيف الرحمن، سبل تعزيز التعاون المشترك على مستوى القطاع البريدي.

وجرى خلال اللقاء بين الجانبان بحث أواصر تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما، في مجالات الخدمات البريدية والمالية والرقمية والتجارة الإلكترونية والطوابع، وتبادل الخبرات بما ينعكس إيجابا على العاملين بالقطاع البريدي.

وأطلع سفير بنغلادش خلال الزيارة على متحف الطوابع البريدية، وأهم الطوابع البريدية والتذكارية والمقتنيات التاريخية التي تجسد تاريخ وحضارة الأردن، وتبرز المحطات والأحداث والمناسبات التاريخية والثقافية والمعالم التراثية والسياحية منذ عهد التأسيس ولغاية اليوم.


