مدرب النشامى : هدفنا واضح ونريد التأهل إلى نصف النهائي

وطنا اليوم:شدّد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم جمال سلامي على جاهزية النشامى للمواجهة المرتقبة أمام المنتخب العراقي في ربع نهائي كأس العرب، مؤكداً أن المباراة تحمل “طقوساً خاصة” تتطلّب تركيزاً مضاعفاً والتعامل معها بواقعية وثقة.

وعقد السلامي في الدوحة ظهر اليوم مؤتمرا صحفيا، تناول فيه جملة من التصريحات حول المواجهة المرتقبة أمام المنتخب العراقي، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العرب 2026. والتي تقام عند الساعة 5.30 من مساء غد الجمعة.

المدير الفني أكد أن المنتخب العراقي قوي ومميز ويمتلك خط هجوم مؤثر، مشيرا إلى أن الحكم على مستواه لا يمكن أن يبنى على مباراة واحدة، خصوصا بعد حالة الطرد المبكر التي تعرض لها في اللقاء السابق.

وشدد على أن مواجهة الغد منافسة أخوية وقوية، وتقام على أرض قطر، وسيصل إلى المرحلة المقبلة المنتخب الأفضل.

وأوضح السلامي أن الجهاز الفني ينظر إلى المستقبل وأن المرحلة السابقة انتهت، لافتا إلى أن العمل خلال المرحلة الأولى من التصفيات أثمر تطورا واضحا في أداء اللاعبين.

وكشف عن اجتماع جمعه باللاعبين، حيث أكد الجميع أن مصدر الخوف هو من أنفسنا وليس من المنتخبات التي نواجهها.

ولفت المدرب إلى أن طموح النشامى كبير، مضيفا “هدفنا واضح… نريد التأهل إلى نصف النهائي، واللاعبون يمتلكون الطموح والإصرار لتحقيق ذلك”.

كما أشار إلى أهمية جاهزية البدلاء ودورهم المحوري، مؤكدا أن التشكيلة تحدد وفق احتياجات كل مباراة وطبيعة الخصم. وأعلن غياب اللاعب سليم عبيد عن لقاء الغد بسبب الإصابة.

وشدد على أن الهدف هو تقديم أفضل أداء ممكن وإسعاد الجماهير الأردنية التي تترقب النتائج الإيجابية، مؤكداً أن اللاعبين يلتزمون بدرجة كبيرة بالتعليمات الفنية، وأن طموحهم هو الظهور بصورة مميزة في كأس العالم 2026.

من جهته، قال الحارس نور بني عطية إن اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية في المباراة الماضية، مؤكدا أنهم جنود لخدمة الوطن والمنتخب. معربا عن سعادته بإدخال الفرح إلى قلوب الجماهير.

ووجّه بني عطية الشكر للجماهير الأردنية المتواجدة في قطر على دعمها الكبير، كما أثنى على جهود الجهاز الطبي.