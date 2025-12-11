توضيح من “الغذاء والدواء” حول كبسولات NAD+

وطنا اليوم:لاحقًا للاستفسارات العديدة التي وصلت للمؤسسة العامة للغذاء والدواء حول المستحضرات المحتوية على مادة

Nicotinamide Adenine Dinucleotide (NAD+)

وفيما اذا كانت مرخصة أو مجازة في الاردن، تود المؤسسة التنويه الى أن المادة المذكورة

موجودة طبيعيا في جسم الانسان وهي الشكل النشط لفيتامين Vitamin B3 وتعتبر إنزيم مساعد حيوي يوجد في كل خلية حية، ضروري لتحويل الغذاء إلى طاقة، وإصلاح الحمض النووي، ودعم التمثيل الغذائي، وصحة المناعة.

وفيما يخص المستحضرات المصنعة التي تحتوي على مادة NAD + فقد ظهر في الاونة الاخيرة شكلين صيدلانيين لهذه المستحضرات:

1- شكل حقن الوريدية NAD+ Injection وهي غير مرخصة وغير مجازة من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء وليس لها وكيل معتمد في المملكة، كما أنه يروج لها بشكل مضلل عبر مواقع التواصل الاجتماعي على انها تكافح الشيخوخة وتجدد الخلايا وتحسن وظائف الدماغ وتزيد حرق الدهون، علما بعدم وجود أي دراسات علمية تدعم فعالية ومأمونية استخدامها بالادعاءات التي يروج لها.

2- الأشكال الصيدلانية الفموية NAD + Capsule وهي تحتوي على تركيز 250ملغم من مادة NAD + في الكبسولة الواحدة وتم الموافقة على تسجيله لدينا في المؤسسة العامة للغذاء والدواء كمستحضر فيتامينات بجرعة كبسولتين يوميا بما يعادل 500 ملغم من مادة NAD + ولم يوافق عليه لغايات علاجية مثل علاج تقدم السن والشيخوخة وزيادة حرق الدهون وانما كمكمل مساعد لحماية الخلايا من الاكسدة ودعم انتاج الطاقة مع التأكيد ان نسبة NAD + فيه منخفضة بما يضمن سلامة ومأمونية الجرعة، كما أن امتصاصه من قبل الجسم منخفض لذلك ليس له ادعاءات علاجية وينصح بقراءة بطاقة البيان قبل الاستخدام لوجود عدد من التحذيرات وموانع الاستخدام خاصة لمرضى قصور الكلى وتليف الكبد ومرضى الضغط والحوامل والمرضعات ومن هم اقل من 18 عام، كما ينصح باستخدامه تحت اشراف طبي.

ودعت المؤسسة إلى ضرورة التواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى بهذا الخصوص من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني info@jfda.jo وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم(0795632000)