الأشغال: بدء العمل ضمن خطة الطوارئ المتوسطة

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان بدء بالعمل ضمن خطة الطوارئ المتوسطة، اعتبارا من صباح اليوم الخميس، بالتزامن مع الظروف الجوية المتوقعة التي ستؤثر على المملكة، استنادا إلى آخر التحديثات الواردة من إدارة الأرصاد الجوية.

وأكدت الوزارة في بيان، جاهزيتها الكاملة للتعامل مع الحالة الجوية المرتقبة، مشيرة إلى أن فرقها الميدانية البالغ عددها 110 فرقة ستواصل العمل على مدار 24 ساعة في مختلف المحافظات لضمان معالجة الملاحظات أولا بأول.

وكان وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، قد وجه المديريات والمكاتب في جميع أنحاء المملكة برفع مستوى الجاهزية وتنفيذ جولات تفقدية دورية، ورفع تقارير منتظمة لوحدة الطوارئ المركزية مع تفويض مديري المديريات والمكاتب برفع خطة الطوارئ حسب تطورات الحالة الجوية.

وشددت الوزارة على أهمية التنسيق المستمر مع الشركاء والجهات ذات العلاقة لضمان الاستجابة الفورية لأي ملاحظات وبما يحافظ على ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ودعت المواطنين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، و الإبلاغ عن أي حالة طارئة عبر غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات في المحافظات، أو من خلال الرقم الموحد 106 أو من خلال الواتساب 0780377223 وتطبيق نظام بلاغات الأشغال على الهواتف الذكية، بالإضافة لأرقام الهواتف المعلنة عبر صفحات الوزارة على منصات التواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروني.