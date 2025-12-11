الهيمسات ينتقد الحكومات السابقة ويطالب بحلول عاجلة للمياه

وطنا اليوم:قدم النائب أحمد الهميسات، خلال جلسة لمجلس النواب، مقارنة بين حكومة الدكتور جعفر حسان وحكومات سابقة، مشيرا إلى أن التجربة العملية تظهر بوضوح تأثير السياسات والإدارة على حياة المواطنين. ولفت إلى أن بعض الحكومات السابقة اعتمدت على التعديلات المتكررة دون تقديم حلول جذرية، مثل تعيين وزراء لفترات قصيرة، ما انعكس على جودة الأداء العام وأدى إلى شعور المواطنين بعدم الاستقرار.

وأكد الهميسات أن الحكومة الحالية أطلقت مشاريع وطنية محددة بجدول زمني واضح، منها مشروع مدينة «عمرة»، معبرا عن ارتياحه لما أبداه رئيس الوزراء من صمت عملي بعيد عن الشعارات والوعود الفارغة، مؤكدا أن الإنجازات على أرض الواقع أثرت إيجابيا على مستوى الخدمات ونوعية أداء مؤسسات القطاع العام.

وأشار إلى ضرورة التركيز على ملفات المياه، بما يشمل سرعة إنجاز مشروع الناقل الوطني، ودعم الأمن الوطني وتوفير المخصصات اللازمة، إضافة إلى أهمية صرف مستحقات المزارعين من الدعم الحكومي لضمان قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم. كما طالب وزارة التنمية الاجتماعية بإعادة النظر في توقف بعض رواتب المعونة الوطنية والتوسع بشمول الفئات المستحقة، خصوصا في المناطق التي ترتفع فيها معدلات الفقر والبطالة.

دعم الاستثمار

وتطرق الهميسات إلى أهمية دعم الاستثمار وتسهيل نقل استثمارات الأردنيين من الخارج إلى المملكة، مؤكدا أن المنافسة الإقليمية تتطلب تحسين البيئة الاستثمارية وجذب رأس المال. كما أشار إلى تجاوزات في إدارة بعض المناطق الحرة والتنموية، داعيا إلى مراجعة دور الرقابة وإعادة تفعيل مشاركة مندوبي ديوان المحاسبة في العمليات الشرائية لضمان الحفاظ على المال العام.

وشدد على ضرورة الانتباه لمتطلبات العاصمة عمان والمناطق المحيطة بها، مطالبا الحكومة بتحسين الخدمات والبنية التحتية في جنوب وشرق العاصمة، بما يشمل المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس وشبكات الصرف الصحي، مشيرا إلى مشروع نفق خريبة السوق كأولوية عاجلة يجب إنهاؤها.

واختتم الهميسات حديثه بالدعاء للحفظ والسلام للأردن وللقيادة الهاشمية، مؤكدا وقوفه مع الشعب الأردني في مواجهة الفساد وضمان استمرار الأداء الحكومي الفعال الذي يخدم المواطنين، ويحفظ مؤسسات الدولة من العبث والترهل.