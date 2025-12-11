الهلال الأحمر تحذر الأردنيين من رابط متداول

وطنا اليوم:حذرت جمعية الهلال الأحمر الأردني المواطنين من رابط متداول عبر منصة “فيسبوك” خلال الأيام الماضية، يطلب من المستخدمين إدخال أسمائهم ومعلوماتهم الشخصية بحجة التسجيل للحصول على مساعدات نقدية.

وأكدت الجمعية في بيان اليوم الخميس، أن الرابط المتداول لا يمت لها بأي صلة، داعية المواطنين إلى عدم فتحه أو تزويده بأي بيانات شخصية أو وثائق رسمية.

وشددت على أن جميع الأخبار والبيانات الرسمية المتعلقة بعملها تنشر حصرا عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، داعية إلى ضرورة توخي الحذر وعدم التعاطي مع أي معلومات غير صادرة عن قنواتها المعتمدة.