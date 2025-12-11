بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

توقيع اتفاقيات الربط بالعبور لمشروع توليد الطاقة باستخدام الطاقة الشمسية

11 ديسمبر 2025
توقيع اتفاقيات الربط بالعبور لمشروع توليد الطاقة باستخدام الطاقة الشمسية

وطنا اليوم:وقعت شركة الكهرباء الوطنية وشركة الشمس المتخصصة، اليوم الخميس، اتفاقية انشاء وتزويد واتفاقية الربط بالعبور لمشروع توليد الطاقة باستخدام الطاقة الشمسية باستطاعة 100م.واط.
ووقع الاتفاقيتين مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور سفيان البطاينة ورئيس هيئة مديري شركة الشمس المتخصصة المهندس عبد الله الشوابكة.
وخلال التوقيع، أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة أهمية قطاع الطاقة كرافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية في المملكة بدعم القطاعات المختلفة وتحقيق معدلات النمو التي أشارت إليها رؤية التحديث الاقتصادي، مؤكدا على دور الوزارة في تخفيف الأعباء على القطاع الصناعي ومبادراتها لدعم القطاع، ومنها إيصال الغاز الطبيعي للمدن والتجمعات الصناعية في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى ترخيص شركات لنقل الغاز إلى المناطق البعيدة عن التجمعات الصناعية، وعطاءات لإيصال الغاز الطبيعي إلى المدن الصناعية، إضافة إلى فرصة الاستفادة من تطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن.
من جانبه، أكد الشوابكة سعي الشركة للمباشرة بالمشروع خلال كانون الثاني المقبل لأهميته في تقليل فاتورة الطاقة ورفع تنافسية المنتج المحلي عالميا.
في ذات السياق، لفت البطاينة إلى أن توقيع الاتفاقيتين يُعتبر احدى المبادرات الكفيلة بدعم برامج “رؤية التحديث الاقتصادي” الهادفة الى تخفيض كلف الطاقة على المصانع، عبر دعم كفاءة الطاقة في المصانع الصغيرة والمتوسطة، وتقليل فواتير الكهرباء والوقود وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة لخفض التكاليف وتعزيز الاستقلالية الاقتصادية للمملكة، الى جانب دعم الطاقة المتجدد برفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء الأردني حسب الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاعة حيث تهدف الأخيرة إلى تقليل الاعتماد على الوقود المستورد وخفض التكاليف على المدى الطويل للمصانع والقطاعات الأخرى.
وبموجب الاتفاقيتين تقوم شركة الكهرباء الوطنية ببناء محطة مفاتيح 400 ك.ف وخط نقل 400 ك.ف وأعمال كهربائية ومدنية لتوسعة محطة مفاتيح Ipp3 400ك.ف بهدف ربط محطة التوليد الشمسية باستطاعة 100م.و مع النظام الكهربائي الأردني حيث ستقوم شركة الشمس والتي تشكلت تحت مظلة غرفة صناعة عمان بالتعاقد لبناء هذه المحطة وتزويد عدداً من المصانع التابعة لغرفة صناعة عمان بالطاقة الكهربائية الناتجة من محطة الطاقة الشمسية.
ومن المتوقع أن يلمس قطاع الصناعة خلال عامين أثر المشروع الإيجابي والمباشر على القطاع من مصنّعين ومستثمرين وصولا الى المستهلكين برفع تنافسية الصناعات الأردنية من خلال خفض تكاليف التشغيل وزيادة كفاءتها، بما تتماشى مع توجهات رؤية التحديث الاقتصادي التي يقودها جلالة الملك مع مسارات الإصلاح الشامل عبر التركيز على النمو المتسارع، الارتقاء بنوعية حياة المواطنين، تعزيز التنافسية، والاستدامة، بهدف تحقيق تنمية شاملة ودمج الاقتصاد الأردني بالاقتصاد العالمي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:45

المهندسة لانا العضايلة تشارك في القمه الدولية للمرأه في الهندسه 2025 (IEEE WIE ILS)

20:46

ترامب يضغط لتغيير ملكية CNN بعد مهاجمته في برنامج 60 دقيقة

20:31

انهيار 4 مبان في غزة بسبب المنخفض الجوي والفيضانات تغمر القطاع

20:15

الصفدي يلتقي نظيره الإماراتي لبحث التعاون والقضايا الإقليمية

20:12

كأس العرب 2025.. المغرب يهزم سوريا ويتأهل إلى نصف النهائي

20:05

عطاء لإعادة إنارة ممر عمّان التنموي (شارع الـ100)

19:26

الأرصاد: الأمطار تتركز الليلة على المناطق الوسطى والجنوبية من المملكة

19:19

كتلة نوّاب حزب مبادرة : سنمنح الثقة للموازنة العامة

19:09

ولي العهد مهاتفا النشامى: كلنا معكم

19:04

الأمن: تفقد مليون ونصف مركبة خلال الحملة الشتوية للسلامة المرورية

18:41

انطلاق فعاليات المؤتمر الطبي الأردني الروماني الخامس عشر

18:33

عشيرة الحناينة تولم بزفاف نجلها معاذ فارس الحناينة

وفيات
شقيقة الوزير الاسبق نوفان العجارمة وأمين عام التربية نواف في ذمة اللهوفاة رجل أمن جمركي أثناء تأدية الواجب الرسميوفيات الخميس 11 – 12 – 2025المربّية الفاضلة هالة الجيطان في ذمة اللهوفيات الأربعاء 10 – 12 – 2025