الاستهلاكية العسكرية: زيت الزيتون التونسي في أسواق المؤسسة نهاية الشهر

وطنا اليوم:أكد مدير عام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية العميد محمد خليل الحديد، ان المؤسسة ستبدأ بعرض وبيع مادة زيت الزيتون المستورد خصيصاً من المؤسسة من دولة تونس مع نهاية الشهر الحالي وبأسعار مناسبة جدا، وذلك بعد الاتفاق مع ووزارتي الصناعة والتجارة والزراعة.

وقال ، إن المؤسسة تعمل على مراقبة الأوضاع محليًا وإقليميًا وعالميًا، وتتعامل فورًا مع أي تأثير على توفر المواد أو محاولات الاحتكار من خلال تعدد مصادر التوريد، بما يسهم في ضبط السوق المحلي وتوفير السلع للمواطنين بأسعار عادلة.

وأضاف أن الأسعار في أسواق المؤسسة والسوق المحلي تتناسب بشكل جيد مع قدرات المواطنين.

وبين أن المؤسسة تتيح خدمة الشراء الإلكتروني عبر منصة طلبات بالأسعار نفسها المعتمدة داخل أسواقها، مع إضافة أجور توصيل رمزية.

وأوضح الحديد أن المؤسسة تقدّم خصومات شهرية للعاملين والمتقاعدين العسكريين بنسبة 10%، إلى جانب اتفاقية مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للحصول على خصومات للعاملين والمتقاعدين، كما تم توقيع اتفاقية مع وزارة التربية والتعليم لتقديم خصم شهري بنسبة 7% للمعلمين ضمن بطاقة “بناة الأجيال”.

في المقابل شدد الحديد على أن جميع المواد والسلع في المؤسسة يتم عرضها بعد اجتيازها الفحوصات المخبرية التابعة للمختبرات العسكرية لضمان جودتها وسلامتها، كما تعمل لجان دورية مختصة على متابعة سلامة المواد، إضافة إلى أخذ عينات عشوائية لضمان أفضل جودة للسلع المقدمة للمواطنين.

وبيّن أن المؤسسة اعتمدت برامج تدريبية لتأهيل كوادرها حول طرق التعامل مع المواد الغذائية والتخزين السليم والكشف عن المواد التالفة والتعامل مع السلع الحساسة، بما يعزز مسؤوليتها في تقديم منتجات آمنة وذات جودة عالية.

وشدد العميد الحديد على أن المؤسسة تتميز بـ الشفافية الكاملة في عروضها وأسعارها، وأن عروضها حقيقية وبكميات متوفرة في جميع فروعها، ما أسهم في ترسيخ سجل مهني نظيف وجعلها نموذجًا يحتذى به بين المؤسسات الحكومية ونقطة مرجعية للمواطن الأردني