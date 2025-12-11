بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

إدارة السير تجدد تحذيراتها بالتزامن مع تعمق تأثير المنخفض الجوي

11 ديسمبر 2025
إدارة السير تجدد تحذيراتها بالتزامن مع تعمق تأثير المنخفض الجوي

وطنا اليوم:جدّدت إدارة السير المركزية نشر تحذيراتها، نظراً لتعمق تأثير المنخفض الجوي على المملكة اليوم الخميس، وأكدت على الالتزام بالإرشادات الوقائية اللازمة أثناء قيادة المركبات أو السير على الطريق للحد من الحوادث على اختلاف أنواعها .
وشددت على ضرورة التأني أثناء قيادة المركبات في الطرق التي تشهد هطولات مطرية خوفا من وقوع الانزلاقات وضرورة الابتعاد عن التجمعات المائية وعدم المجازفة بقطعها سيراً على الأقدام أو بالمركبات.
وحذرت كذلك من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية والضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من السهول، داعية إلى عدم ترك المركبات أثناء تعطلها خاصة داخل الأنفاق أو الشوارع الرئيسية.
في ذات السياق، نوهت أمانة عمان الكبرى إلى ضرورة الابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول، وعن مصادر الكهرباء في الشوارع والحدائق. إضافة إلى تثبيت الأجسام القابلة للتطاير بفعل الرياح مثل ألواح الزينكو واللوحات الإعلانية.
ودعت المواطنين إلى اتخاذ إجراءات لحماية البضائع والمتاجر من مياه الامطار، وتفقد المضخّة الغاطسة في الطوابق السفلية للمباني والمستودعات ومواقف السيارات وتأمين مواد البناء لمنع إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.
وشددت على ضرورة عدم إلقاء النفايات والأنقاض عشوائيا لضمان فعالية شبكة التصريف وعدم ربط مزاريب السطح على شبكات الصرف الصحي لتجنّب فيضانها.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:45

المهندسة لانا العضايلة تشارك في القمه الدولية للمرأه في الهندسه 2025 (IEEE WIE ILS)

20:46

ترامب يضغط لتغيير ملكية CNN بعد مهاجمته في برنامج 60 دقيقة

20:31

انهيار 4 مبان في غزة بسبب المنخفض الجوي والفيضانات تغمر القطاع

20:15

الصفدي يلتقي نظيره الإماراتي لبحث التعاون والقضايا الإقليمية

20:12

كأس العرب 2025.. المغرب يهزم سوريا ويتأهل إلى نصف النهائي

20:05

عطاء لإعادة إنارة ممر عمّان التنموي (شارع الـ100)

19:26

الأرصاد: الأمطار تتركز الليلة على المناطق الوسطى والجنوبية من المملكة

19:19

كتلة نوّاب حزب مبادرة : سنمنح الثقة للموازنة العامة

19:09

ولي العهد مهاتفا النشامى: كلنا معكم

19:04

الأمن: تفقد مليون ونصف مركبة خلال الحملة الشتوية للسلامة المرورية

18:41

انطلاق فعاليات المؤتمر الطبي الأردني الروماني الخامس عشر

18:33

عشيرة الحناينة تولم بزفاف نجلها معاذ فارس الحناينة

وفيات
شقيقة الوزير الاسبق نوفان العجارمة وأمين عام التربية نواف في ذمة اللهوفاة رجل أمن جمركي أثناء تأدية الواجب الرسميوفيات الخميس 11 – 12 – 2025المربّية الفاضلة هالة الجيطان في ذمة اللهوفيات الأربعاء 10 – 12 – 2025