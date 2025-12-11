إدارة السير تجدد تحذيراتها بالتزامن مع تعمق تأثير المنخفض الجوي

وطنا اليوم:جدّدت إدارة السير المركزية نشر تحذيراتها، نظراً لتعمق تأثير المنخفض الجوي على المملكة اليوم الخميس، وأكدت على الالتزام بالإرشادات الوقائية اللازمة أثناء قيادة المركبات أو السير على الطريق للحد من الحوادث على اختلاف أنواعها .

وشددت على ضرورة التأني أثناء قيادة المركبات في الطرق التي تشهد هطولات مطرية خوفا من وقوع الانزلاقات وضرورة الابتعاد عن التجمعات المائية وعدم المجازفة بقطعها سيراً على الأقدام أو بالمركبات.

وحذرت كذلك من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية والضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من السهول، داعية إلى عدم ترك المركبات أثناء تعطلها خاصة داخل الأنفاق أو الشوارع الرئيسية.

في ذات السياق، نوهت أمانة عمان الكبرى إلى ضرورة الابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول، وعن مصادر الكهرباء في الشوارع والحدائق. إضافة إلى تثبيت الأجسام القابلة للتطاير بفعل الرياح مثل ألواح الزينكو واللوحات الإعلانية.

ودعت المواطنين إلى اتخاذ إجراءات لحماية البضائع والمتاجر من مياه الامطار، وتفقد المضخّة الغاطسة في الطوابق السفلية للمباني والمستودعات ومواقف السيارات وتأمين مواد البناء لمنع إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.

وشددت على ضرورة عدم إلقاء النفايات والأنقاض عشوائيا لضمان فعالية شبكة التصريف وعدم ربط مزاريب السطح على شبكات الصرف الصحي لتجنّب فيضانها.