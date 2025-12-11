منتخب النشامى يلتقي نظيره العراقي في ربع نهائي كأس العرب الجمعة

وطنا اليوم:ينتظر الأردنيون بشغف موعد مباراة المنتخب الوطني مع نظيره العراقي الجمعة الساعة 17:30 مساء بتوقيت الأردن، لحسم التأهل لدور النصف النهائي في منافسات كأس العرب 2025، في مباراة توصف بالثأرية.

ويحتضن ستاد المدينة التعليمية في الدوحة المباراة، مع ارتفاع حدة المنافسة على خلفية “ثأرية رياضية” بين المنتخبين.

ويتطلع النشامى لمواصلة سلسلة انتصاراتهم اللافتة في البطولة وظفرهم باللقب.

وانتزع المنتخب الوطني تذكرة التأهّل بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بعد 3 سلسلة انتصارات متواصلة على منتخبات الإمارات والكويت ومصر.

ويجري المنتخب تدريبه الأخير الخميس بقيادة المدرب جمال السلامي، تمهيدا لاختيار التشكيلة التي ستمثل منتخب النشامى في مباراة يوم غد.

ويعقد السلامي ظهر الخميس مؤتمرا صحفيا في الدوحة لاطلاع الجماهير على جاهزية المنتخب.

إلى ذلك، تواجه الجزائر الإمارات الجمعة عند الساعة 20:30 بتوقيت الأردن.

ويترقب عشاق كرة القدم العربية الخميس لقاء مثيرا في ربع نهائي كأس العرب 2025، حيث يواجه منتخب المغرب نظيره السوري في مباراة تكتسي طابعًا حاسمًا، بينما يواصل منتخب فلسطين حلمه في البطولة حيث يلتقي مع المنتخب السعودي.

والمباراة بين المغرب وسوريا ستكون بداية مشوار ربع النهائي، ويطمح خلالها المنتخب المغربي، رغم اعتماده على تشكيلة رديفة، إلى تعزيز مكانته في البطولة بعد الفوز الصعب على السعودية.

برنامج الخميس 11 كانون أول 2025 (بتوقيت الأردن):

المغرب – سوريا: تقام المباراة في ستاد خليفة الساعة 17:30 بتوقيت الأردن.

فلسطين – السعودية: تقام المباراة في ستاد لوسيل الساعة 20:30 بتوقيت الأردن.