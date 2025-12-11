الدوريات الخارجية: محطة رأس النقب تشهد تدني مدى الرؤية الأفقية

وطنا اليوم:أكدت إدارة الدوريات الخارجية التابعة لمديرية الأمن العام صباح اليومك الخميس، أن محطة رأس النقب تشهد تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل متفاوت بسبب الضباب.

ودعت إدارة الدوريات الخارجية السائقين ومرتادي الطريق توخي أقصى درجات الحيطة والحذر وخفض السرعة أثناء القيادة، مشيرة إلى أن دورياتها منتشرة للدلالة والإرشاد.