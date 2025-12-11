تعمق تأثير المنخفض الجوي الخميس.. والإدارة المحلية توجه البلديات لرفع الجاهزية

وطنا اليوم:أكدت إدارة الأرصاد الجوية استمرار تأثير المنخفض الجوي وسط أجواء باردة وماطرة مع خطر تشكل السيول.

وتحدثت الأرصاد عن تعمق تأثير المنخفض الجوي اليوم الخميس، لتنخفض درجات الحرارة قليلاً؛ يرافقه طقس بارد غائم وماطر بين الحين والآخر في أغلب المناطق

ويتوقع أن تكون الأمطار غزيرة أحياناً في بعض المناطق مصحوبة بالبرق والرعد وهطول حبات البرد مما يؤدي إلى تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها الاغوار والبحر الميت، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وحذرت الأرصاد من خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها البحر الميت والمناطق الغورية، والعواصف الرعدية، وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من السهول، وتدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً بسبب الغبار في مناطق البادية.

واطّلعت وزارة الإدارة المحلية على تقارير دائرة الأرصاد الجوية والخرائط الجوية الواردة إليها بموجب اتفاقية نظام الإنذار المبكر، والتي تشير إلى منخفض جوي من المتوقع أن يؤثر على جميع مناطق المملكة يوم غدٍ الخميس، يرافقه أمطار رعدية غزيرة في عدد من المناطق.

وأظهرت الخرائط الجوية أن مستوى الخطورة سيكون مرتفعاً اعتباراً من الساعة الثانية عصر الخميس وحتى منتصف الليل، وبوتيرة عالية، خاصة في العاصمة عمان والبلقاء ومادبا والكرك، إضافة إلى مواقع محددة تُظهرها الخريطة باللون الأحمر.

وتوضح التوقعات الجوية أن أغزر الهطولات ستكون في الكرك، ومادبا، وجنوب العاصمة، ومناطق بلديات الشونة الوسطى وسويمة وناعور وحسبان وأم البساتين وجبل بني حميدة وعبدالله بن رواحة وشيحان وعي ودير علا ومعدي، وجميعها مصنّفة ضمن مناطق مرتفعة الخطورة نظراً لاحتمالية حدوث جريان كبير وخطير للأودية والسيول.

وأكدت الوزارة أنها عمّمت الخرائط الجديدة على رؤساء لجان البلديات، ومديري الشؤون البلدية، ورؤساء مجالس الخدمات المشتركة، داعية إلى متابعة المواقع الحرجة ميدانياً، والتأكد من جاهزية الأودية ومجاري السيول والقنوات والعبارات الصندوقية والأنبوبية، ومصارف مياه الأمطار، مشددةً على أن أي تقصير في تنفيذ الإجراءات المطلوبة أو متابعة المواقع الحرجة سيعرّض المقصِّرين للمساءلة.

يشار إلى أن الوزارة أوعزت سابقاً بضرورة فتح غرف الطوارئ والتنسيق المباشر مع الحكام الإداريين، والدفاع المدني، ووزارة الأشغال العامة والإسكان؛ لضمان أعلى درجات الجاهزية وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

ودعت الوزارة المواطنين في المناطق المشار إليها باللون الأحمر والأصفر إلى أخذ الحيطة والحذر، وتجنّب مجاري السيول والأودية، وعدم المجازفة بقطع الطرقات المعرضة للفيضانات، ومتابعة الإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة حفاظاً على السلامة العامة