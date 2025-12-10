بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

إنجاز أردني : انتخاب المهندس علي أبو نقطة أمينا عاما لاتحاد المهندسين الزراعيين العرب

11 ديسمبر 2025
إنجاز أردني : انتخاب المهندس علي أبو نقطة أمينا عاما لاتحاد المهندسين الزراعيين العرب

وطنا اليوم – أعلنت الأمانة العامة لاتحاد المهندسين الزراعيين العرب نتائج انتخابات منصب الأمين العام التي جرت خلال اجتماعات المكتب التنفيذي والمؤتمر العام للاتحاد في دورته 46 في تونس ، والتي أسفرت عن فوز نقيب المهندسين الزراعيين الأردنيين المهندس علي أبو نقطة بمنصب الأمين العام للاتحاد ، في إنجاز يعد إضافة نوعية للحضور الأردني على الساحة المهنية العربية.

ويعكس هذا الفوز الثقة الكبيرة التي يحظى بها المهندس أبو نقطة على المستوى العربي، تقديرا لدوره في خدمة القطاع الزراعي، وتعزيز حضور نقابة المهندسين الزراعيين الأردنيين، ودعم مسيرة العمل العربي المشترك بين النقابات والهيئات الزراعية.

وبهذه المناسبة، أكد المهندس علي أبو نقطة أن حصوله على هذا المنصب يمثل مسؤولية وطنية ومهنية كبيرة، ودافعا لمواصلة العمل من أجل تعزيز مكانة المهندس الزراعي العربي، وتطوير العمل النقابي، وتوسيع آفاق التعاون الفني والمعرفي بين الدول الأعضاء، بما يسهم في دعم قضايا الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة في العالم العربي.

وتتقدم نقابة المهندسين الزراعيين الأردنيين بأصدق التهاني والتبريكات لسعادة النقيب على هذا الإنجاز المستحق، الذي يشكل مصدر فخر واعتزاز للنقابة وللمهندسين الزراعيين الأردنيين جميعا.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:45

المهندسة لانا العضايلة تشارك في القمه الدولية للمرأه في الهندسه 2025 (IEEE WIE ILS)

20:46

ترامب يضغط لتغيير ملكية CNN بعد مهاجمته في برنامج 60 دقيقة

20:31

انهيار 4 مبان في غزة بسبب المنخفض الجوي والفيضانات تغمر القطاع

20:15

الصفدي يلتقي نظيره الإماراتي لبحث التعاون والقضايا الإقليمية

20:12

كأس العرب 2025.. المغرب يهزم سوريا ويتأهل إلى نصف النهائي

20:05

عطاء لإعادة إنارة ممر عمّان التنموي (شارع الـ100)

19:26

الأرصاد: الأمطار تتركز الليلة على المناطق الوسطى والجنوبية من المملكة

19:19

كتلة نوّاب حزب مبادرة : سنمنح الثقة للموازنة العامة

19:09

ولي العهد مهاتفا النشامى: كلنا معكم

19:04

الأمن: تفقد مليون ونصف مركبة خلال الحملة الشتوية للسلامة المرورية

18:41

انطلاق فعاليات المؤتمر الطبي الأردني الروماني الخامس عشر

18:33

عشيرة الحناينة تولم بزفاف نجلها معاذ فارس الحناينة

وفيات
شقيقة الوزير الاسبق نوفان العجارمة وأمين عام التربية نواف في ذمة اللهوفاة رجل أمن جمركي أثناء تأدية الواجب الرسميوفيات الخميس 11 – 12 – 2025المربّية الفاضلة هالة الجيطان في ذمة اللهوفيات الأربعاء 10 – 12 – 2025