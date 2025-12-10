إنجاز أردني : انتخاب المهندس علي أبو نقطة أمينا عاما لاتحاد المهندسين الزراعيين العرب

وطنا اليوم – أعلنت الأمانة العامة لاتحاد المهندسين الزراعيين العرب نتائج انتخابات منصب الأمين العام التي جرت خلال اجتماعات المكتب التنفيذي والمؤتمر العام للاتحاد في دورته 46 في تونس ، والتي أسفرت عن فوز نقيب المهندسين الزراعيين الأردنيين المهندس علي أبو نقطة بمنصب الأمين العام للاتحاد ، في إنجاز يعد إضافة نوعية للحضور الأردني على الساحة المهنية العربية.

ويعكس هذا الفوز الثقة الكبيرة التي يحظى بها المهندس أبو نقطة على المستوى العربي، تقديرا لدوره في خدمة القطاع الزراعي، وتعزيز حضور نقابة المهندسين الزراعيين الأردنيين، ودعم مسيرة العمل العربي المشترك بين النقابات والهيئات الزراعية.

وبهذه المناسبة، أكد المهندس علي أبو نقطة أن حصوله على هذا المنصب يمثل مسؤولية وطنية ومهنية كبيرة، ودافعا لمواصلة العمل من أجل تعزيز مكانة المهندس الزراعي العربي، وتطوير العمل النقابي، وتوسيع آفاق التعاون الفني والمعرفي بين الدول الأعضاء، بما يسهم في دعم قضايا الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة في العالم العربي.

وتتقدم نقابة المهندسين الزراعيين الأردنيين بأصدق التهاني والتبريكات لسعادة النقيب على هذا الإنجاز المستحق، الذي يشكل مصدر فخر واعتزاز للنقابة وللمهندسين الزراعيين الأردنيين جميعا.