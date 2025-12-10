بنك القاهرة عمان
المؤتمر الطبي الأردني الروماني الخامس عشر في الجامعة الأردنية ينطلق غداً الخميس

11 ديسمبر 2025
المؤتمر الطبي الأردني الروماني الخامس عشر في الجامعة الأردنية ينطلق غداً الخميس

العبادي: المؤتمر القادم سيعقد في رومانيا

وطنا اليوم – تنطلق يوم غد الخميس في كلية الطب بالجامعة الأردنية أعمال المؤتمر الطبي الأردني الروماني الخامس عشر والمؤتمر الدولي الثالث عشر للأطباء خريجي الجامعات الطبية الرومانية، برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة منى الحسين المعظّمة.
ويأتي انعقاد المؤتمر بتنظيم من جمعية الأطباء خريجي الجامعات الرومانية، وبالتعاون مع الجامعة الأردنية ووزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والقطاع الخاص والجامعات الأردنية، وذلك خلال الفترة من 11 إلى 12 كانون الأول 2025 في كلية الطب بالجامعة الأردنية.
ويشارك في المؤتمر عدد من الأطباء وأساتذة كليات الطب من الجامعات الرومانية، إلى جانب أطباء أردنيين من الجامعة الأردنية ووزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والقطاع الطبي الخاص.
وقال رئيس الجمعية ورئيس المؤتمر، الأستاذ الدكتور عبدالكريم العويدي العبادي، إن المؤتمر سيناقش أوراقاً علمية يقدّمها أطباء أردنيون ورومانيون في مختلف التخصصات الطبية والتمريضية، تتضمن تجارب وبحوثاً من الجانبين.
وأضاف العويدي أن المؤتمر يُعقد دورياً في الأردن ورومانيا بهدف تعزيز التعاون الطبي والبحثي بين البلدين، وتقوية العلاقات بين الجامعات الأردنية والرومانية، مشيراً إلى تنظيم لقاءات ثنائية بين المشاركين ونظرائهم من الأردن، في ظل وجود اتفاقيات تعاون تربط الجامعة الأردنية بعدد من الجامعات الرومانية.
وبيّن أن برنامج المؤتمر سيتضمن إلى جانب الجلسات العلمية، فقرات للتعرّف على مسيرة التطور الطبي في البلدين، إضافة إلى جولات ثقافية وسياحية تشمل مواقع ومعالم مختلفة.
ويُذكر أن المؤتمر معتمد من المجلس الطبي الأردني، والمجلس الصحي العالي، والمجلس التمريضي الأردني لغايات ساعات التعليم الطبي والتمريضي المستمر (CPD)، بواقع 6 ساعات للحضور و8 ساعات للمحاضر.
ودعت الجمعية الاطباء للمشاركة في هذا الحدث العلمي المهم، للاطلاع على آخر المستجدات الطبية، معربة عن شكرها للجان المنظمة والجهات الداعمة في الجامعة الأردنية وعمادة كلية الطب، التي أسهمت في إنجاز المؤتمر رغم صعوبة الظروف العامة.
وختم العويدي بالتأكيد على أن الدورة المقبلة من المؤتمر ستُعقد في رومانيا.

 


