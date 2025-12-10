تحطم طائرة عسكرية سودانية ومفتل جميع أفراد طاقمها

وطنا اليوم:تحطمت طائرة نقل عسكرية سودانية، في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، أثناء محاولتها الهبوط في قاعدة جوية شرق البلاد، ما أسفر عن مقتل جميع أفراد طاقمها، وفق ما أفاد مصدران عسكريان.

ووفقا لوكالة السودان للأنباء، قال مصدر عسكري الليلة الماضية، إن “عطلا فنيا تسبب في تحطم طائرة شحن تابعة للجيش من طراز إليوشن أثناء محاولتها الهبوط في قاعدة دقنه الجوية”.

وأفاد مصدر عسكري آخر بـ”مقتل جميع طاقم الطائرة من طراز إليوشن 76″.

ولم يكشف الجيش السوداني عدد الأفراد الذين كانوا في الطائرة العسكرية، ولم يتم إصدار أي حصيلة رسمية للضحايا.

ويأتي هذا الحادث فيما يعاني السودان إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم