بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

تحطم طائرة عسكرية سودانية ومفتل جميع أفراد طاقمها

21 ثانية ago
تحطم طائرة عسكرية سودانية ومفتل جميع أفراد طاقمها

وطنا اليوم:تحطمت طائرة نقل عسكرية سودانية، في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، أثناء محاولتها الهبوط في قاعدة جوية شرق البلاد، ما أسفر عن مقتل جميع أفراد طاقمها، وفق ما أفاد مصدران عسكريان.
ووفقا لوكالة السودان للأنباء، قال مصدر عسكري الليلة الماضية، إن “عطلا فنيا تسبب في تحطم طائرة شحن تابعة للجيش من طراز إليوشن أثناء محاولتها الهبوط في قاعدة دقنه الجوية”.
وأفاد مصدر عسكري آخر بـ”مقتل جميع طاقم الطائرة من طراز إليوشن 76″.
ولم يكشف الجيش السوداني عدد الأفراد الذين كانوا في الطائرة العسكرية، ولم يتم إصدار أي حصيلة رسمية للضحايا.
ويأتي هذا الحادث فيما يعاني السودان إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:17

الغذاء والدواء: سحب مستحضرات NAD+ وحقن غير مجازة من عيادتين

09:14

امانة عمان تعلن حالة الطوارئ قصوى مياه

09:08

الأمن العام يحذر من المنخفض الجوي في اليومين القادمين

22:53

تهنئه وتبريك

20:41

الجغبير: القطاع الصناعي يبارك للقيادة والشعب تأهل منتخب النشامى الى الدور الثاني لكأس العرب

20:39

اعفاء مركبات العسكريين برتبة رائد فأعلى من الضريبة والرسوم والترخيص لمرة واحدة

20:28

الحسنات: قلة العلم والاغترار بالظواهر وراء الفكر المتطرف والإرهاب

20:21

فوز النشامى أسقط الاقنعة الزائفه والمتلونة بمظاهر الحقد والكراهيه

20:18

القوات المسلحة الأردنية تسيّر مساعدات غذائية إلى اليمن

20:10

ولي العهد: بالعلامة الكاملة .. مبارك للأردن

20:05

مصدر رسمي: فتح معبر الكرامة لإرسال المساعدات إلى غزة اعتباراً من الأربعاء

19:31

الأردن يعزز صدارة مجموعته في كأس العرب من بوابة مصر

وفيات
وفيات الثلاثاء 9 – 12 – 2025وفيات الإثنين 8 – 12 – 2025وفيات الأحد 7 – 12 – 2025وفيات الجمعة 5 – 12 – 2025وفيات الخميس 4 – 12 – 2025