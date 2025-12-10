بنك القاهرة عمان
امانة عمان تعلن حالة الطوارئ قصوى مياه

13 ثانية ago
وطنا اليوم:أعلنت أمانة عمان الكبرى حالة الطوارئ (قصوى مياه)، اعتباراً من صباح يوم غد الأربعاء، وذلك للتعامل مع المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة
وأكد الناطق الإعلامي لأمانة عمان، الدكتور ناصر الرحامنة، جاهزية كوادر الأمانة ميدانياً للتعامل مع أي بلاغات ترد إلى غرفة طوارئ تلاع العلي، داعياً المواطنين الى الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد (102 و 117180) في حال رصد أي ملاحظة.
ودعا الرحامنة المواطنين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت (السطح) على مناهل الصرف الصحي (المجاري) تجنباً لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.
كما شدد على أهمية تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وقيام التجار بأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.
وأهاب الرحامنة بالمقاولين وأصحاب المشاريع الإنشائية إلى المبادرة بتأمين مواد البناء تجنباً لانجرافها وتسببها المباشر بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار


