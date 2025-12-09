بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

فوز النشامى أسقط الاقنعة الزائفه والمتلونة بمظاهر الحقد والكراهيه

دقيقة واحدة ago
فوز النشامى أسقط الاقنعة الزائفه والمتلونة بمظاهر الحقد والكراهيه

وطنا اليوم:إلى تلك الأصوات المأجورة، التي ارتفع نعيقها بعد فوز النشامى في كأس العرب… إلى كل من حاول تشويه الأردن، وتحقير فرحته، والطعن في محبته لأشقائه… نقول: أنتم آخر من يعلو صوته، وآخر من يملك حق الكلام.
ليس غريباً أن تفيض أفواه البعض سواداً…
الغريب أن ينسى هؤلاء تاريخ الأردن…
هذا التاريخ الذي لا يُخفى على أحد، إلا على من تعمّد أن يعمي نفسه.
الأردن الذي فتح حدوده يوم أغلقت الحدود،
والأردن الذي حمل جراح العرب يوم تخلّى غيره،
والأردن الذي دفع من قوته ليعيش أشقاء له حين جاعت أممهم،
والأردن الذي بقي واقفاً رغم أن ظروفه أشد قسوة مما يتخيل الحاقدون.
هذا الأردن…
لم يساوم، لم يبتز، لم يضع شروطاً،
لم يفرّق بين عربيٍّ وعربي،
ولم يطلب ثمناً للمواقف التي تُدرَّس في كتب الشرف.
فكيف يأتي اليوم من يحاول الانتقاص من فرحة الشعب؟
كيف تخرج أصوات صغيرة لتقزم تاريخاً من العطاء؟
كيف يجرؤ من لم يقدم شيئاً لأمته أن يشوّه بلداً قدّم دمه قبل خبزه؟
الأردني لا يلهو بتاريخه…
الأردني يتباهى به،
يعتز بترابه،
يرفع رأسه قياساً على مآثر رجالٍ صنعوا من هذا الوطن قلعةً،
ومن قيادته رايةً،
ومن وحدته جداراً لا ينهدم.
إلى كل من شوّه الحقيقة…
إلى كل من حاول تشويه الأردن في لحظة فوز عربـي مشرّف…
نقولها بلا مواربة:
أنتم في ميزان الرجال… بلا وزن.
وفي ميزان الوطنية… بلا قيمة.
وفي ميزان الشرف… خارج الحساب.
الأردن، يا فاقدي الذاكرة، لم يتخلّ عن أحد،
لكن بعضكم تخلى عن نفسه… عن تاريخه… عن عروبته.
فإن كنتم قد نسيتم…
فالتاريخ لا ينسى،
والأردني لا ينسى،
والأمة لا تنسى من وقف معها في العواصف.
هذا الوطن…
الذي وقف صلباً رغم ثقل الحمل،
وعزيزاً رغم ضيق الحال،
وشاهقاً رغم محاولات النيل منه…
هو وطنٌ لا تُسقطه همسات سفهاء،
ولا تُهزه كتابات مريضة،
ولا تزعزع جبلَه كلماتٌ خرجت من أفواه كمن يلفظ آخر أنفاس جهله.
سنلجم كل لسانٍ تطاول،
وسنردّ على كل حقدٍ بالحقيقة،
وعلى كل تشويهٍ بالتاريخ،
وعلى كل كراهيةٍ بشموخ الأردن الذي يعرفه العالم.
وسنبقى…
شعباً يفتخر بقيادته الهاشمية،
ويقف دفاعاً عن وطنه،
ويحمل إرث المجد على كتفيه،
ويقول للحاقدين:
هذا الأردن… وطن الرجال… وليس ملعباً للناعقين.
حفظ الله الأردن،
ورفع رايته فوق رايات الذين تاهوا عن عروبتهم،
وردّ كيد الكارهين في نحورهم


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:18

القوات المسلحة الأردنية تسيّر مساعدات غذائية إلى اليمن

20:10

ولي العهد: بالعلامة الكاملة .. مبارك للأردن

20:05

مصدر رسمي: فتح معبر الكرامة لإرسال المساعدات إلى غزة اعتباراً من الأربعاء

19:31

الأردن يعزز صدارة مجموعته في كأس العرب من بوابة مصر

19:28

التعليم العالي تدعو المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة للمشاركة في معرض الجامعات الأردنية في السعودية 2026

19:25

Orange Jordan Concludes “Qadroon” Program for Persons with Disabilities in Collaboration with Ablers

19:20

ولي العهد يكرم الفائزين بجائزة الحسين بن عبدﷲ الثاني للعمل التطوعي

19:14

الملك ورئيس وزراء ألبانيا يترأسان جولة جديدة من اجتماعات العقبة

19:07

الأردن وجمهورية باربادوس يتفقان على إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين

18:39

العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشيرة الخلايلة

16:46

إطلاق شبكة متوسطية جديدة لمنظمات مسارات المشي

16:34

رئيس النواب: التصويت على موازنة 2026 الأربعاء

وفيات
وفيات الثلاثاء 9 – 12 – 2025وفيات الإثنين 8 – 12 – 2025وفيات الأحد 7 – 12 – 2025وفيات الجمعة 5 – 12 – 2025وفيات الخميس 4 – 12 – 2025