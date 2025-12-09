بنك القاهرة عمان
الأردن يعزز صدارة مجموعته في كأس العرب من بوابة مصر

دقيقة واحدة ago
وطنا اليوم:أنهى منتخب النشامى دوري المجموعات ضمن منافسات كأس العرب بالعلامة الكاملة (9 نقاط)، متأهلاً إلى ربع النهائي، بعد أداء لافت عزز حضور المنتخب في البطولة.
وتغلب النشامى على المنتخب المصري بـ 3 أهداف دون رد، في المواجهة التي أقيمت مساء الثلاثاء على ستاد البيت في الدوحة، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات، ليؤكد المنتخب قدرته على تنويع خياراته الفنية رغم إشراك عدد من اللاعبين البدلاء.
وسجل للأردن كل من (محمد أبو حشيش ومحمد أبو زريق شرارة وعلي علوان)، فيما ظهر المنتخب بانضباط تكتيكي مكّنه من السيطرة على مفاتيح اللعب وإغلاق المساحات أمام المنتخب المصري.
وينتظر النشامى الخاسر من مباراة الجزائر والعراق، في دور ربع النهائي، في المباراة التي ستقام الجمعة المقبلة.
وبذلك عزز منتخبنا الوطني صدراته للمجموعة الثالثة برصيد 9 أهداف، وتأهل معه منتخب الإمارات ثاني المجموعة برصيد 4 نقاط إلى دور ربع النهائي، فيما غادر البطولة منتخب مصر ثالث المجموعة برصيد نقطتين والكويت الرابع برصيد نقطة واحدة.


