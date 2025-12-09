التعليم العالي تدعو المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة للمشاركة في معرض الجامعات الأردنية في السعودية 2026

وطنا اليوم:دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جميع المؤسسات، والشركات، والمنظمات الحكومية والخاصة للمشاركة في معرض الجامعات الأردنية في السعودية 2026، حيث يمكن لمختلف هذه الجهات سواءً كانت حكومية أو خاصة، ومن خلال الرعايات التي ستقدمها أن تحصل على فرص ذهبية للترويج للخدمات أو السلع التي تقدمها للطلبة الوافدين (غير الأردنيين) الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الأردنية، وأكدت الوزارة بأن هذه الدعوة تعتبر واحدةً من أهم صور التعاون بين القطاعين العام والخاص.

وأضافت الوزارة بأنها تعكف حالياً على تنظيم معرض الجامعات الأردنية 2026 في مدينتي الرياض وتبوك بنسخته الثانية نهاية شهر يناير القادم لعام 2026، داعيةً مختلف الجهات التي ترغب بالمشاركة بالإطلاع على باقة الرعاية، وتفاصيلها، والمميزات التي تحصل عليها من خلال الاطلاع على الانفوجرافيك الملحق مع هذا الإعلان، والتواصل مع مندوب شركة آيكون العالمية لتنظيم المعارض