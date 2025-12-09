بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشيرة الخلايلة

31 ثانية ago
العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشيرة الخلايلة

وطنا اليوم –  مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء إلى عشيرة الخلايلة بوفاة أحمد خلف مكيد الخلايلة.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم في منطقة عوجان، بمحافظة الزرقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الخلايلة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة ومحافظة الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود.

 

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:46

إطلاق شبكة متوسطية جديدة لمنظمات مسارات المشي

16:34

رئيس النواب: التصويت على موازنة 2026 الأربعاء

16:12

روسيا تحشد نوويا وتحذر من مواجهة عسكرية في القطب الشمالي

15:37

إسرائيل تعلن إعادة فتح معبر اللنبي لنقل البضائع والمساعدات إلى غزة

15:25

بدء تنفيذ مشروع متنزّه عجلون الوطني على مساحة تقارب 700 دونم

15:16

الأرصاد الجوية: منخفض جوي يتعمق بدءا من الأربعاء

15:09

النائب الظهراوي: حرام أن يعمل المتقاعدون بصف السيارات أمام المولات

14:40

ارتفاع احتياطي الذهب لمستوى قياسي جديد عند 9.6 مليارات دولار حتى نهاية تشرين الثاني

14:34

أمانة عمّان تعبّد 2.8 مليون متر مربع من الشوارع

14:29

وزير الأشغال يتفقد مواقع تأثرت بالسيول في الكرك

14:26

وفاة شخص جرّاء استنشاق أدخنة منقل فحم داخل منزل في عجلون

14:18

طالب أردني يتأهل لنهائيات جوائز صناع المحتوى العرب الـ3

وفيات
وفيات الثلاثاء 9 – 12 – 2025وفيات الإثنين 8 – 12 – 2025وفيات الأحد 7 – 12 – 2025وفيات الجمعة 5 – 12 – 2025وفيات الخميس 4 – 12 – 2025