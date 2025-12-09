النائب الظهراوي: حرام أن يعمل المتقاعدون بصف السيارات أمام المولات

وطنا اليوم:استهجن النائب محمد الظهراوي خلال كلمته في مناقشة قانون الموازنة العامة 2026 تحت القبة استمرار الحكومة باتهام النواب باستجلاب “الشعبويات” خلال كلماتهم وحديثهم عن مشاكل وتحديات يواجهها المواطن الأردني.

وقال الظهراوي: عندما نتحدث بكلمة يقولون هؤلاء يريدون شعبويات وهمّ الناس شعبويات، والفقر شعبويات، والبطالة شعبويات، والمتقاعدين شعبويات، فما هي النخبويات السفر والمياومات؟

وأضاف: سأتحدث بالمواضيع التي يتحدث عنها المواطنون في “القهاوي” وفي “العزايات” وفي “الأفراح” وفي “الطلعات والنزلات”، لأنّ الناس توقفوا عن الحديث عن عنتر بن شداد وأبو زيد الهلالي، وأصبحوا يتحدثون بهمهم اليومي.

ولفت إلى أنّ الأمور السياسية التي طالبنا بها من قبل وعجزت الحكومة عن إنجازها ونعذركم لأننا نعرف الأسباب والظروف وكيف تدار الدول.

واستدرك بالقول: خلونا على قدنا “متقاعدين” الذين لولاهم لما كانت الحكومة تجلس هنا اليوم، فهم أسسوا للأمان ورواتبهم ضئيلة وفرق شاسع ما بين اللواء والعقيد الذي تقاعد قبل عشرين عامًا، حرام أن يصف المتقاعدين سيارات أمام المولات.