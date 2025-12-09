أمانة عمّان تعبّد 2.8 مليون متر مربع من الشوارع

وطنا اليوم:قامت أمانة عمّان الكبرى، خلال الأربعة أشهر الماضية، بتعبيد العديد من المواقع ضمن الـ22 منطقة التابعة لها وذلك في إطار جهودها المستمرة لرفع كفاءة البنية التحتية، وتوفير بيئة مرورية آمنة، ضمن خطتها المستمرة لتحسين شبكة الطرق في العاصمة.

وبلغ إجمالي مساحة التعبيد ضمن العطاءات المطروحة 2,825,000 متر مربع، وبتكلفة إجمالية 15537000 مليون دينار.

وعملت الأمانة على تعبيد 1215000 متر مربع من الشوارع الرئيسية من خلال العطاءات التي تم تخصيصها هذا العام.

وشملت الأعمال تعبيد شارع الأردن، من نفق الشهيد ولغاية نفق الروابدة أبو نصير وبالاتجاه القادم من نفق الروابدة لغاية طلوع الملكة علياء أمام وزارة الزراعة بمساحة إجمالية بلغت 410000 متر مربع.

كما تضمنت تعبيد شارع الجيش من جسر المحطة ولغاية إشارات مدخل نفق الحدادة وبالاتجاه الأخر من محطة مواقف الباص السريع ولغاية نهاية جسر المحطة باتجاه تقاطع المسلخ، وبمساحة إجمالية بلغت 130000 متر مربع، وذلك ضمن العطاء المخصص لشارع الأردن وشارع الجيش.

وعملت الأمانة على تنفيذ أعمال التعبيد الليلي، بمساحة 675000 متر مربع، لعدد من الشوارع الرئيسية الحيوية، بهدف عدم إعاقة الحركة المرورية نهاراً، والتي شملت شارع الملكة رانيا، المدينة المنورة، وصفي التل، الملكة علياء، الملكة زين الشرف، الاميرة عالية، زهران، الفروسية في منطقة النصر، اليرموك من نفق السكافي باتجاه جسر النشا، الحرية مع جسر الجمرك بالاتجاهين، كفرعانة جنوب عمان، الملك عبدالله الثاني نفق خلدا و نفق سعيد خير المدينة الطبية الطبية، اضافة الى شارع عامر بن مالك، القدس، و نفق الرنتيسي، شارع خليل السالم، دوار ماركا، دوار عبدون مع لوبات الرابع، شارع النوري الحديد في منطقة القويسمة، وشارع عمان سحاب بالاتجاه القادم من سحاب باتجاه نفق مرسيدس.

كما تم الانتهاء من تعبيد مشروع شارع الرحاب ، الواقع في منطقة النصر بمخيم الامير حسن ، وذلك ضمن خطة تطوير أحياء عمان، الذي يعد من المشاريع الاستراتيجية للأمانة، من خلال عطاء مخصص للمشروع، بالإضافة إلى مواقع اخرى متفرقة، حيث بلغت مساحة التعبيد للمشروع وتفرعاته 190000 متر مربع وسيتم إنجاز ما تبقى من العطاء بمساحة إجمالية 210000 متر مربع لتعبيد الأحياء المستهدفة ضمن المناطق.

وستقوم الأمانة بأعمال التعبيد في المنطقة الصناعية في وادي السير وباقي المناطق، ضمن العطاء النهاري المخصص لتنفيذ خطط المناطق والأحياء بمساحة إجمالية 500000 متر مربع.

كما قامت أمانة عمّان، من خلال كوادرها والياتها، و الخلاطة الاسفلتية التابعة لها، بتنفيذ أعمال الصيانة الوقائية واعمال التعبيد اليومية، من خلال انجاز 8000 متر مربع يوميا موزعة على ورش الصيانة، البالغ عددها 23 ورشة، التي تقوم بأعمال معالجة العيوب على الطرق، وتعديل مناسيب مناهل الخدمات،اضافة الى 3 ورش فنشرات تقوم بأعمال التعبيد ضمن مناطق أمانة عمان.