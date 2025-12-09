وزير الأشغال يتفقد مواقع تأثرت بالسيول في الكرك

وطنا اليوم:قام وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن الثلاثاء، بجولة ميدانية شملت عدداً من المواقع التي تأثرت بالسيول خلال الأسبوعين الماضيين في محافظة الكرك، وذلك للوقوف ميدانياً على حجم الأضرار والإجراءات المتخذة لمعالجتها بصورة عاجلة وآمنة.

واطّلع الوزير خلال الجولة على موقع عبّارة الذراع، على طريق الكرك- الأغوار (الخرزة)، حيث استمع إلى شرح مفصل من المختصين حول ما حدث وأسبابه والجهود التي بُذلت منذ الساعات الأولى.

وبيّنت كوادر الوزارة أنها بادرت فوراً إلى الكشف على الموقع وتقييم الحالة الفعلية، وتم بالتنسيق مع الجهات المعنية إجراء فصل للطريق وإغلاق جزئي احترازي حفاظاً على السلامة العامة، كما جرى تعزيز عناصر السلامة المرورية عبر وضع حواجز خرسانية وعواكس وكشافات وإنارة لتنبيه سالكي الطريق.

وأوضحت الفرق الفنية أنها أنجزت دراسة عاجلة لتحديد الأعمال المطلوبة وفق المواصفات الفنية، والتنسيق مع المقاول المباشر لبدء التنفيذ. ويجري حالياً تنفيذ أعمال إسناد ترابية وتطويل للعبّارة الصندوقية القائمة وفق التصاميم المعتمدة، بما يضمن رفع كفاءتها في تصريف مياه الأمطار ويمنع تكرار الضرر في المستقبل.

كما تفقد أبو السمن موقع عبّارة السمار، حيث تعمل كوادر الأشغال على تعزيز جوانب الطرق والأكتاف الجانبية بمواد مختارة تضمن سلامة الحركة المرورية. وتنفذ الفرق أيضاً أعمال فتح لمجاري الأودية والسدود في المنطقة لضمان استمرارية التصريف خلال الموسم المطري وتفادي أي تجمعات مائية قد تشكل خطراً على البنية التحتية أو المواطنين.

وأكد الوزير أبو السمن خلال الجولة أن الوزارة تعمل “بطاقتها القصوى منذ بداية الحالة الجوية للتعامل مع آثار المنخفضات، والاستجابة الفورية لأي بلاغات”، مشيراً إلى أن المعالجة الجذرية للمواقع المتضررة تأتي في مقدمة أولويات الوزارة.

وقال: “نعمل وفق خطط هندسية مدروسة تضمن ديمومة البنية التحتية ورفع قدرتها على التكيف مع الظروف المناخية المتغيرة.”

وأضاف أن فرق الوزارة الميدانية “تواصل العمل على مدار الساعة، وبخاصة في المناطق التي تشهد تجمعات مائية أو انحرافات في مسارات التصريف”، موجهاً بتسريع وتيرة العمل في موقعي الذراع والسمار، والتنسيق المستمر مع البلديات والجهات المعنية لضمان تكامل الجهود.

وشدد أبو السمن على أن الوزارة تولي سلامة المواطنين وسالكي الطرق “الأولوية القصوى”، مؤكداً أن كل الأعمال التي تُنفذ تراعي أعلى المعايير الفنية والهندسية، وأن فرق المتابعة ستواصل متابعاتها الميدانية لضمان إنجاز الأعمال وفق البرامج الزمنية المحددة.