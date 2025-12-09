ريس الديوان الملكي يلتقي وفداً من جماعة عمان لحوارات المستقبل

وطنا اليوم – التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، وفداً من جماعة عمان لحوارات المستقبل برئاسة بلال حسن التل. وفي مستهل اللقاء، ثمّن العيسوي الدور الوطني الذي تقوم به الجماعة وتبنّيها القضايا الوطنية والدفاع عن مواقف الأردن.

واستعرض الوفد، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، مشروع وطني تقوم عليه الجماعة للدفاع عن اللغة العربية، الهادف إلى ترسيخ الوعي اللغوي، وتوطين العلوم والمعارف بالعربية، وحماية الأجيال من تراجع حضور اللغة الأم، وتعزيز الاعتزاز بالعربية بوصفها ركناً من الهوية الوطنية.

ولفتوا إلى أن الجماعة ومن خلال المشروع أنجزت العديد من المبادرات والأنشطة من بينها إطلاق حملات للتوعية اللغوية، ومشاريع لتعريب بعض المفردات المتداولة، إضافة إلى مبادرات ثقافية لتعزيز مكانة العربية في الجامعات والمجتمع.

كما عرضوا الأنشطة التي يجري التحضير لها، والتي تتمثل في عقد مؤتمرات متخصصة منها، تتعلق بدور اللغة العربية وفي نهوض الدولة والمجتمع، واخر حول تعريب التعليم الجامعي، ومؤتمر اللغة العربية والإعلام، إضافة إلى فعاليات ثقافية ومسابقات متنوعة في القراءة واللهجات والخط العربي والشعر والخطابة والمقالات، إلى جانب حملات لتعريب الأسماء التجارية ومواجهة الظواهر اللغوية الدخيلة، وإقامة أيام للغة العربية في الجامعات.

وضم الوفد اللواء المتقاعد الدكتور شوكت التميمي واللواء المتقاعد طايل الدلابيح واللواء المتقاعد محمد خير العيسى وعلاء العرموطي ورانيا بدر والدكتور نعمان الخطيب والدكتورة علياء العبادي ومحمد غنايم.