بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

%32.2 من العاملين في المطاعم السياحية غير أردنيين

20 ثانية ago
%32.2 من العاملين في المطاعم السياحية غير أردنيين

وطنا اليوم:بلغ عدد العاملين في المطاعم السياحية في الأردن حتى نهاية أيلول الماضي 23,891 عاملاً وعاملة، غالبيتهم من الأردنيين، في حين بلغ عدد هذه المطاعم 1,388 مطعماً سياحياً.
وبحسب بيانات، تستند إلى أرقام وزارة السياحة والآثار، فإن عدد الأردنيين العاملين في هذه المطاعم بلغ 16,098، مقابل 7,793 غير أردني، ما يشكل نسبة 32.2% (غير أردنيين) من إجمالي عدد العاملين البالغ 23,891.
وبالنظر إلى التوزيع الجغرافي للعمالة، تُعد العاصمة عمّان الأعلى من حيث عدد العاملين، حيث يبلغ عددهم فيها 19,905، في حين لا يتجاوز عددهم في منطقة الأزرق 6 عاملين فقط.
كما تظهر البيانات أن عدد المطاعم السياحية بلغ 1,388 مطعماً، تتركز غالبيتها في العاصمة عمّان بعدد يصل إلى 1,032 مطعماً، في حين يوجد في الأزرق مطعمان سياحيان فقط.
أقرَّ مجلس الوزراء، مؤخرا، مجموعة من الأنظمة المتعلقة بقطاع السياحة؛ وذلك بهدف دعم القطاع وتمكينه التي يواجهها.
وشمل ذلك إقرار نظام معدِّل لنظام جمعية المطاعم السياحية لسنة 2025، والذي يهدف إلى المواءمة بين تشكيل مجلس إدارة جمعية المطاعم السياحية الأردنية وإجراءات تصنيف المطاعم السياحية، بما يتفق مع التعديلات التي أُجريت على قانون السياحة بموجب القانون المعدل رقم 9 لسنة 2024، بالإضافة إلى تحديد مقدار رسوم الانتساب والاشتراك السنوي في الجمعية بحسب تصنيفات المطاعم السياحية.
ويهدف النظام كذلك إلى تمكين الجمعية من القيام بمهامها في رفع مستوى المهنة وتطويرها.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:35

ترامب: سنسمح لإنفيديا بشحن رقائق إتش 200 للصين ودول أخرى

09:26

جلالة الملك في غرفة الصناعة

09:24

متى يتدخل الرئيس لإيقاف شلّال التقاعدات المبكرة القسريّة في أمانة عمّان

09:20

الاحتلال يعتدي على لبنان ويقصف مناطق في الجنوب

09:15

انتهاكات متكررة للاحتلال لاتفاق وقف النار في غزة واقتحامات في الضفة

09:08

الكونغرس يتحرك لإلغاء عقوبات قيصر على سوريا دون شروط

20:47

“الغذاء والدواء”: مستحضر NAD + للحقن الوريدي غير مرخص من المؤسسة

20:44

السعودية وقطر توقعان اتفاقية الربط بالقطار الكهربائي السريع بين البلدين

20:34

بن غفير يثير جدلا بدبوس مشنقة لدعم إعدام الأسرى

20:28

اليابان تسجل موجات تسونامي بعد زلزال بقوة 7.6 درجة

19:34

القوات المسلحة: 48 ساعة عطلة أسبوعية للمكلفين بعد أول 4 أسابيع

19:25

الملك يؤكد أهمية استعادة الاستقرار في الشرق الأوسط والحفاظ على الوجود المسيحي فيه

وفيات
وفيات الإثنين 8 – 12 – 2025وفيات الأحد 7 – 12 – 2025وفيات الجمعة 5 – 12 – 2025وفيات الخميس 4 – 12 – 2025وفيات الأربعاء 3 – 12 – 2025