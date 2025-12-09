ترامب: سنسمح لإنفيديا بشحن رقائق إتش 200 للصين ودول أخرى

وطنا اليوم:قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين إنه سيسمح لشركة إنفيديا بشحن رقائق إتش 200 إلى عملاء معتمدين في الصين ودول أخرى، وذلك بموجب شروط تراعي اعتبارات الأمن القومي.

وأضاف ترامب في منشور على موقع إكس أن وزارة التجارة الأميركية تضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل، وسوف ينطبق النهج نفسه على إيه.إم.دي وإنتل وشركات أميركية أخرى.

وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال الخاصة به “سيتم دفع 25% للولايات المتحدة الأميركية”.

كما هدد ترامب، بفرض رسوم جمركية إضافية على المكسيك بنسبة 5%، متّهما البلاد بانتهاك اتفاق لتشارك المياه بين الجانبين.

وأعلن ترامب على منصته تروث سوشال أنه سيفرض “تعرفة جمركية بنسبة 5% على المكسيك إذا لم يتم الإفراج عن هذه المياه فورا” مشيرا إلى أن المحاصيل والثروة الحيوانية تضررت بشدة في تكساس.

واتهم ترامب المكسيك بانتهاك اتفاق أبرم عام 1944 تتقاسم مع الولايات المتحدة بموجبه المياه من نهر كولورادو مقابل تدفقات من نهر ريو غراندي الذي يشكل جزءا من الحدود بين البلدين.

وقال ترامب إن المكسيك مدينة للولايات المتحدة بـ 800 ألف فدان-قدم من المياه بموجب شروط الاتفاق، مطالبا إياها “بالإفراج عن 200 ألف فدان-قدم منها قبل 31 كانون الأول، على أن يفرج عن الكمية الأخرى بعد ذلك بوقت قصير”.

وأضاف “كلما طال الوقت الذي تستغرقه المكسيك لإطلاق المياه، ازداد الضرر الذي يلحق بمزارعينا”.

وتزامنت هذه الخطوة الرامية إلى تعزيز إمدادات المياه لمزارعي تكساس مع إعلان ترامب حزمة مساعدات بقيمة 12 مليار دولار لقطاع الزراعة الأميركي الذي تضرر جراء سياساته التجارية والتعرفات الجمركية التي فرضها على شركاء تجاريين.

وكان ترامب هدد في نيسان الماضي المكسيك بتبعات اقتصادية على خلفية النزاع على المياه، مما دفع المكسيك وقتها إلى إطلاق المياه فورا “ومواصلة الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق 1944”.

وتواجه السلع المكسيكية حاليا تعرفة جمركية بنسبة 25% إذا لم تكن خاضعة اتفاقية USMCA للتجارة الحرة القائمة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك والتي أبرمت خلال الولاية الأولى لترامب.