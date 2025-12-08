“الغذاء والدواء”: مستحضر NAD + للحقن الوريدي غير مرخص من المؤسسة

وطنا اليوم:ضبطت كوادر الرقابة والتفتيش في المؤسسة العامة للغذاء والدواء خلال جولاتها التفتيشية الدورية أحد مراكز التجميل في العاصمة عمّان والذي يستخدم لمراجعيه مستحضر NAD + بالحقن الوريدي علما أنه غير مرخص أو مجاز من قبل المؤسسة

وأوضحت المؤسسة أن مستحضر NAD+ للحقن الوريدي والذي يروج له بشكل كبير ومضلل عبر مواقع التواصل الاجتماعي على أنه مادة محسّنة للطاقة أو مكافحة للشيخوخة لم يحصل على موافقة المؤسسة العامة للغذاء والدواء بإجازة استعماله وليس له وكيل معتمد لدينا، كما أن كافة الادعاءات على فعالية وكفاءة هذا المستحضر لا تستند إلى قواعد علمية أو سريرية معتمدة، مبينة أن إعطاؤه عن طريق الوريد قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة قد لا يمكن التعامل معها خارج بيئة طبية مجهزة بشكل مناسب.

وأضافت المؤسسة أنه تم حجز كامل الكمية من المستحضر المذكور أصوليًا واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المركز المخالف، وإحالة المخالفين للنائب العام، مؤكدة استمرار حملاتها الرقابية لضبط أي منشآت تمارس ممارسات غير مرخّصة أو تتداول مستحضرات غير مسجلة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأكدت المؤسسة أن إعطاء الحقن الوريدية داخل مراكز التجميل يُعد ممارسة طبية غير قانونية تُعرّض صحة المراجعين لمخاطر كبيرة.

ودعت المؤسسة إلى ضرورة التواصل معها والتبليغ في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى بهذا الخصوص من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني info@jfda.jo وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم(0795632000)