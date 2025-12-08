بنك القاهرة عمان
اليابان تسجل موجات تسونامي بعد زلزال بقوة 7.6 درجة

22 ثانية ago
اليابان تسجل موجات تسونامي بعد زلزال بقوة 7.6 درجة

وطنا اليوم:حذّرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، الاثنين، من أن موجات تسونامي يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار قد تضرب سواحل البلاد المطلة على المحيط الهادئ، بعد زلزال بلغت قوّته 7.6 درجة.
ويتوقع أن تصل أولى الموجات بحلول الساعة 23,40 (14,40 ت.غ) في مناطق ساحلية شمالية من أوموري إلى إيواته، بحسب ما ذكرت شبكة البث العامة “إن إتش كاي”.
ووفقا للمعطيات بلغ عمق مركز الزلزال نحو 50 كيلومترا قبالة السواحل الشرقية لمحافظة أوموري في شمال البلاد.
وأشار المركز إلى أن التحذيرات شملت السواحل الشمالية الشرقية لليابان، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «نوفوستي»، مساء الاثنين.
وحث خبراء الزلازل سكان المناطق الساحلية على إخلاء منازلهم على الفور، فيما لم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع أضرار.
وتمّ تفعيل تحذير باللون الأحمر، وهو أعلى مستوى من التحذيرات، على امتداد مساحات واسعة من الساحل، فيما فُعل تحذير أصفر في مناطق شمال هوكايدو وأجزاء من هونشو.


