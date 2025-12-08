القوات المسلحة: 48 ساعة عطلة أسبوعية للمكلفين بعد أول 4 أسابيع

وطنا اليوم:أعلن رئيس شعبة خدمة العلم والخدمة الاحتياطية، العقيد الركن زياد الخوالدة، عن بدء إجراءات تجنيد الدفعة الأولى من المكلفين لخدمة العلم في الجيش الأردني، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك. وأوضح أن الفحوصات الطبية للمكلفين ستُجرى في الفترة من 17 إلى 23 كانون الأول الحالي، في مراكز طبية مخصصة في الأقاليم الثلاثة (الشمال، الوسط، الجنوب).

وأضاف العقيد الخوالدة أن إجراءات التجنيد ستنطلق رسميًا في المركز العسكري للتجنيد في خو، حيث ستُنفَّذ من 11 إلى 22 كانون الثاني 2026.

وأشار إلى أن المكلفين سيلتحقون بمراكز التدريب في 31 كانون الثاني 2026، على أن تُفتتح الدورة التدريبية للدفعة الأولى في 1 شباط 2026.

وأوضح الخوالدة أن التعليمات الخاصة بالدخول إلى المعسكرات التدريبية تشمل منع إدخال الهواتف الشخصية، مع توفير إمكانية الاتصال بذوي المكلفين عبر هواتف مركز التدريب العسكري.

وقال إن هذا يضمن التواصل المستمر مع العائلات أثناء فترة التدريب.

وفيما يخص مغادرة المكلفين، أشار الخوالدة إلى أنه سيسمح لهم بالمغادرة بعد انقضاء أول 4 أسابيع من الخدمة، ثم في نهاية كل أسبوع لمدة 48 ساعة، على أن يعودوا للالتحاق بالمركز مساء السبت.

وأكد الخوالدة أن مراكز التدريب ستكون مجهزة بمركز طبي، بالإضافة إلى نظام كاميرات مراقبة لضمان السلامة والأمن.

كما سيتم إصدار بطاقة معالجة طبية من الخدمات الطبية الملكية، لتغطية المستفيد الأول طوال مدة الخدمة.

أكد الخوالدة أن القوات المسلحة الأردنية مستعدة تمامًا لاستقبال الدفعة الأولى من المكلفين وتنفيذ البرنامج التدريبي وفق أعلى المعايير.

وأضاف أن خدمة العلم تهدف إلى تعزيز المهارات العسكرية والانضباط الوطني بين الشباب، مما يسهم في رفع جاهزية الجيش الأردني.

تستمر القوات المسلحة الأردنية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الدورة التدريبية التي تشكل جزءًا من التحديثات المستمرة في برامج خدمة العلم.

وأكد العقيد الخوالدة أهمية هذه الخدمة في بناء وتطوير القدرات العسكرية والشخصية للمجندين، بما يعزز قدرة الجيش الأردني على مواجهة التحديات الأمنية.

الى ذلك أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، سامي سميرات، أن منصة الاستعلام عن خدمة العلم حققت أكثر من مليون زيارة في أقل من ساعة، حيث قام الزوار بالبحث والاستفسار عبر المنصة.

وأضاف سميرات في تصريح أن ألفًا من بين 6,000 شخص تم اختيارهم لخدمة العلم قد تحققوا من خلال أرقامهم الوطنية عبر المنصة.

وأشار وزير الاقتصاد الرقمي إلى أن أداء المنصة كان ممتازًا، مؤكدًا أنه سيتم يوم الثلاثاء إطلاق خدمة التأجيل لمن تنطبق عليهم الشروط والأحكام وفقًا للقانون.

وقال سميرات، إن اختيار 6 آلاف مكلّف من مواليد 2007 لخدمة العلم، تم عبر قرعة إلكترونية دقيقة ومحكمة بحضور لجنة فنية مختصة لضمان الشفافية والعدالة وحماية البيانات بما يضمن التوزيع العادل بين المحافظات.

وأوضح سميرات أن إجراء القرعة واختيار الـ 6 آلاف مكلف سيتم على ثلاث دفعات، تُنفّذ خلال عام 2026، بواقع 2000 مكلف في كل دفعة.

وأشار سميرات إلى أنه تم إطلاق منصة إلكترونية khidmetalam.gov.jo للاستعلام عن خدمة العلم، مواعيد الفحوصات، وإجراءات التجنيد.

وبين أن آلية تبليغ المكلفين بالخدمة تتم عبر منصة خدمة العلم khidmetalam.gov.jo، وتطبيق “سند” والرسائل النصية القصيرة (SMS)، داعيا الشباب من مواليد العام 2007 إلى مراجعة المنصة وقراءة التعليمات والمواعيد المقررة في المرحلة المقبلة .