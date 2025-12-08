رئيس هيئة الأركان يتفقد مركز تدريب خدمة العلم

وطنا اليوم:تفقد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الاثنين، مركز تدريب خدمة العلم/ شويعر، حيث كان في استقباله رئيس دائرة التعبئة والجيش الشعبي، وآمر المركز.

واطلع اللواء الركن الحنيطي بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، على الاستعدادات والجاهزية اللوجستية المتعلقة ببرنامج خدمة العلم، إضافة إلى استعراض الخطط التدريبية الهادفة إلى تطوير منظومة الخدمة بما يسهم في تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم الوطنية.

وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة، أهمية ترجمة التوجيهات الملكية السامية التي تضطلع بها القوات المسلحة في إعداد وتأهيل الشباب وإكسابهم المهارات اللازمة لدعم القطاعات الوطنية مبينا حرص القيادة العامة على توفير أحدث المتطلبات التدريبية لضمان تحقيق الأهداف المنشودة من البرنامج.

وجال اللواء الركن الحنيطي في مرافق المركز، واستعرض الخدمات التي ستقدم والبنى التحتية للمشمولين ببرنامج خدمة العلم، والتي تشمل القاعات الداخلية والخارجية والنوادي والميادين والمركز الطبي، إضافة إلى البرامج الساعية إلى تعزيز الانضباط وترسيخ مفاهيم الولاء والانتماء لإيجاد جيل واع ومدرك لحجم المسؤوليات الملقاة على عاتقه، بما يعكس الدور المحوري للقوات المسلحة في بناء قدرات الشباب.

وفي ختام الزيارة، ثمن اللواء الركن الحنيطي جهود العاملين في المركز، مؤكدا استمرار القوات المسلحة في تطوير برامج خدمة العلم بما يسهم في تعزيز مشاركة الشباب في مسارات التنمية الوطنية الشاملة.

ويستهدف البرنامج الشباب الذكور من مواليد 2007، حيث سيتم اختيارهم عبر آلية إلكترونية دقيقة، وتوزيعهم على ثلاث مراحل تدريبية، تضم كل مرحلة 2000 مكلف، وتنطلق المرحلة الأولى في الأول من شباط 2026، بإشراف القوات المسلحة، في مركز تدريب خدمة العلم بمعسكرات شويعر المجهزة بالكامل للتدريب، تليها المرحلتان الثانية والثالثة تباعا وفق الجداول الزمنية المعتمدة.