هيئة الإعلام تعمّم بشأن استضافة متحدثين في الشؤون الصحية

دقيقتان ago
هيئة الإعلام تعمّم بشأن استضافة متحدثين في الشؤون الصحية

وطنا اليوم:خاطبت هيئة الإعلام، المطبوعات الإلكترونية والصحفية ومحطات البث الفضائي الإذاعي، للعلم بكتاب وزير الصحة رقم (م ت م ص/رقابة/ 9036) الصادر بتاريخ 2 كانون الأول 2025، المتعلق بضرورة التحقق من حصول الشخص المراد استضافته ليقدم معلومات أو استشارات طبية أو صحية على تصريح مزاولة المهنة الطبية والصحية الصادر من وزارة الصحة حسب الأصول.
وأوضحت في بيان، اليوم الاثنين، أن ذلك يأتي عملا بأحكام المادة (5/ب) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 وتعديلاته والتي تنص على أنه (لا يجوز لأي شخص القيام بأعمال الدعاية والإعلان أو ممارسة أي من المهن الطبية أو الصحية ما لم يحصل على ترخيص لذلك من الوزير، وفقا للقوانين والأنظمة الموضوعة لهذه لغاية).
وبينت أنه يمكن التحقق من حصول الشخص على تصريح المزاولة من خلال التواصل مع وزارة الصحة أو قيامه بإبراز تصريح مزاولة المهنة الطبية أو الصحية الخاصة به كل ضمن اختصاصه.


