ضبط 7 مخالفات تشحيط وقيادة متهورة واستعراضية خلال 24 ساعة

33 ثانية ago
وطنا اليوم:قالت إدارة السير إن دورياتها ضبطت خلال الـ 24 ساعة الماضية سبع مخالفات “تشحيط” وقيادة متهورة واستعراضية، وجرى حجز المركبات واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحقّ المخالفين.
وذكرت الإدارة، الاثنين، أنها تلقت 30 بلاغاً حول مخالفات التشحيط والقيادة المتهورة وجاري التحقق منها جميعاً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها.
وشددت على أن الحملة الأمنيّة والمرورية على تلك الظاهرة مستمرة ولن تتوقف حتى القضاء عليها، وحماية المجتمع من تلك السلوكيات الطائشة والمستهترة بحياة الآخرين.
ودعت الجميع للإبلاغ عن أية مشاهدات أو أشخاص يقومون بتلك المخالفة على رقم البلاغات لدى إدارة السير (0770999030)حيث سيتم التعامل معها بشكل سرّي واتخاذ الإجات اللازمة.
كما دعت الأهالي لمراقبة أبنائهم عند تسليمهم المركبات وتوعيتهم من خطورة التشحيط والقيادة بطيش وإهمال وآثارها على السائق والتّبعات الاجتماعية على ذويه.


