الأردن يسجل أعلى احتياطي أجنبي في تاريخه حتى نهاية تشرين الثاني الماضي

39 ثانية ago
الأردن يسجل أعلى احتياطي أجنبي في تاريخه حتى نهاية تشرين الثاني الماضي

وطنا اليوم:سجّلت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني مستوى قياسيا، حيث بلغت قرابة 24.6 مليار دولار حتى نهاية تشرين الثاني الماضي، مما يعكس صلابة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواجهة التحديات الخارجية.
ويعود هذا الارتفاع التاريخي إلى ارتفاع الصادرات الوطنية والدخل السياحي وحوالات المغتربين والاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام 2025، إضافة إلى إدارة وحصافة البنك المركزي الأردني في إدارة احتياطيات الذهب بشكل استراتيجي يحافظ على السيولة ويعزز الاستقرار المالي والنقدي.
هذا المستوى القياسي من الاحتياطيات يعكس ثقة الأسواق الدولية بالاقتصاد الأردني ويعزز قدرة المملكة على مواجهة أي تقلبات خارجية محتملة.


