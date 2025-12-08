رئيس الديوان الملكي يلتقي وفداً من أبناء عشيرة الكردي

العيسوي: الأردن لا يعرف المستحيل بقيادته الهاشمية

المتحدثون: نمضي خلف الملك وقيادته الحكيمة معاول بناء وعطاء

وطنا اليوم – التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، في الديوان الملكي الهاشمي، وفداً من أبناء عشيرة الكردي، وذلك بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.

وخلال اللقاء، أكد العيسوي أن قوة الأردن مستمدة من تماسك شعبه ووعيه، ومن الإيمان العميق بأن الإنجاز هو الطريق الوحيد إلى المستقبل، مجسداً رؤية ملكية نابعة من إيمان راسخ، عبّر عنها جلالة الملك في خطاب العرش حين أكد أنه لا يخشى إلا الله، ولا يهاب ما دام خلفه الأردنيون سنداً وعضداً ورصيداً لا ينفد.

وأوضح أن الأردن يمضي على هذا النهج الملكي الواثق في مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، التي أرادها جلالة الملك لبناء أردن قوي ومزدهر ومتماسك، يليق بأبنائه ويصون مصالحه العليا ويرفع مكانته بين الأمم.

وأضاف أن هذه الجهود الملكية المتواصلة تتفرع لتشمل التعليم والصحة والبنية التحتية والطاقة والفرص الاقتصادية، بما يضمن لكل مواطن حقه في حياة كريمة أينما كان موقعه.

كما أشاد العيسوي بدور جلالة الملكة رانيا العبدالله في تقديم النموذج الملهم في خدمة المجتمع، وتمكين الأسرة، ورعاية التعليم، ودعم المبادرات الإنسانية، بما يعزز البعد الاجتماعي في مشروع الدولة الأردنية الحديثة.

وتحدث عن سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، مؤكداً أنه الامتداد النقي لمدرسة القيادة الهاشمية في الحكمة والشجاعة والإنصاف، وأنه أثبت قولاً وفعلاً أنه صاحب رؤية ونهج ورسالة، تعلم وتتلمذ في مدرسة والده جلالة الملك، وتشرّب من مدرسة الهاشميين معنى خدمة الإنسان قبل كل شيء.

وأوضح أن سمو ولي العهد بثقافته الواسعة وقربه الحقيقي من الناس يمثل نبض الشباب وخط المستقبل، مستشهداً بمبادراته الرائدة في توثيق السردية الأردنية وتجذير الهوية الوطنية وإطلاق برنامج خدمة العلم ودعم التعليم والابتكار والتكنولوجيا.

وفي سياق حديثه عن القضايا الإقليمية، شدّد العيسوي على أن مواقف الأردن بقيادة جلالة الملك تجاه قضايا الأمة، ثوابت راسخة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والقدس ومقدساتها.

كما أشار إلى أن الأردن يقف قيادةً وشعباً مع الأشقاء في العراق وسوريا ولبنان واليمن، ومع جميع الأشقاء كما وقف عبر تاريخه سنداً لكل من جار عليه الزمن، مجسداً رسالة الهاشميين في نصرة الملهوف وكرامة الإنسان.

وأشاد بدور نشامى القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، الذين يبذلون أرواحهم لتبقى راية الأردن خفاقة وأمنه راسخاً واستقراره ثابتاً.

من جهتهم، قالوا أن الهاشميين، على الدوام كانوا ما زالوا، أهل الشرف والمجد والوفاء، فهم من حملوا لواء الرسالة وورثوا مجد الدوحة الهاشمية الطاهرة.

أكد المتحدثون دعمهم الكامل لمواقف وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، لرفعة المواطن والارتقاء بالمستوى المعيشي والخدمي للمواطن.

وشددوا على انهم سيبقون، مع جميع ابناء الأردن، معاول بناء وبذل وعطاء لخدمة الوطن في مختلف القطاعات، والمضي قدما خلف جلالة الملك وقيادته الحكيمة التي أنارت دروب الوطن.

وبينوا أن جلالة الملك قدم للعالم نموذجا فريدا بالقيادة الراسخة التي تجمع بين الحكمة والشجاعة وبُعد النظر في منطقة تموج بالتحديات، وثبا ت جلالته على المواقف في الدفاع عن قضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث ظل جلالته الصوت الأقوى في نصرة الحق والداعم الأول لأهلنا في فلسطين وغزة.

وعبروا عن اعتزازهم بدور جلالة الملك في تعزيز مكانة الأردن الدولية، وفي حماية أمنه واستقراره وأمنه وبناء منظومة مؤسسية عصرية، والاهتمام بنشامى الجيش العربي المصطفوي والأجهزة الأمنية والارتقاء بجميع القطاعات.