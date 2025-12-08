أبو غزالة يطلق المشروع الاستثماري الكويتي في مدينة الطفيلة الصناعية

وطنا اليوم:أعلن وزير الاستثمار طارق أبو غزالة، الاثنين من محافظة الطفيلة، إطلاق مشروع جديد في مدينة الطفيلة الصناعية، باستثمار كويتي تُقدَّر قيمته بما لا يقل عن 20 مليون دينار أردني.

وأكد أبو غزالة أن هذا المشروع يأتي ترجمة للتوجيهات الملكية الحكيمة الداعية إلى توسيع خارطة الفرص الاستثمارية في المحافظات، بما يعزز التنمية الاقتصادية ويوفر فرص العمل لأبنائها، ويسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأضاف خلال لقائه المستثمر الرئيسي بالمشروع من دولة الكويت، وبحضور نواب محافظة الطفيلة والمعنيين بقطاع الاستثمار فيها، أن هذا المشروع يؤكد البيئة الاستثمارية الجاذبة للمحافظة، والفرص الواعدة فيها، لافتاً إلى أن إطلاقه في مدينة الطفيلة الصناعية يرسم فصلاً جديداً في حجم ونوعية الاستثمارات في المدينة.

وأوضح الوزير أن هذا المشروع الصناعي الجديد يأتي ضمن خارطة شاملة من الاستثمارات والفرص التي تعمل الوزارة على تطويرها في مختلف أقاليم المملكة، ولا سيما إقليم الجنوب الذي سيشهد في المرحلة المقبلة طرح عدد من الفرص الاستثمارية النوعية، بما يسهم في تحفيز الحركة الاقتصادية وتعزيز تنمية المجتمع المحلي، التي تُعد الهدف الأول لجذب الاستثمار.

وأكد أبو غزالة أن وزارة الاستثمار مستمرة في عملها لتسهيل رحلة المستثمر في جميع مراحلها، ابتداءً من توفير المعلومات والفرص، وتقديم الخدمات الإلكترونية والميدانية، مروراً بتبسيط الإجراءات وتنسيق العمل مع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذ المشاريع على أرض الواقع لضمان استدامتها.

وأعرب الوزير عن تقديره لثقة المستثمر الكويتي، الذي اختار المملكة مقراً لعدد من استثماراته، لتكون ضمن سلسلة النجاحات الاستثمارية الكويتية في الأردن، مؤكداً أن وزارة الاستثمار ستوفر جميع التسهيلات اللازمة لإنجاح المشروع وتعظيم العوائد الاستثمارية في المنطقة، وبالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.

وخلال اللقاء، استمع الوزير إلى الخطط المستقبلية للمشروع وفرص التشغيل المباشرة وغير المباشرة التي سيوفرها، إضافة إلى إمكانيات التوسع خلال المراحل المقبلة.

ويشتمل المشروع، الذي يحمل اسم “صاسام”، على مصنع لإنتاج المحولات الكهربائية، سيُشغّل في مرحلته الأولى نحو 50 موظفاً، ومن المتوقع وصوله إلى الطاقة الإنتاجية القصوى خلال 3–5 سنوات، مع إمكانية مضاعفة قيمة الاستثمار وعدد العاملين تبعاً لوتيرة التوسع.

وأشاد رئيس مجلس إدارة شركة صاسام، حيدر الزنكوي، من دولة الكويت، بالجهود المبذولة لجذب الاستثمار والتسهيل أمام المستثمرين، معرباً عن تقديره لحسن الاستقبال في محافظة الطفيلة التي تُعد بيئة جاذبة للأعمال.

من جهتهم، رحّب الحضور من النواب والمسؤولين في المحافظة بالوفد الاستثماري الذي شهد إطلاق المشروع، مؤكدين أن الحاضنة الرسمية والشعبية في الطفيلة ستوفر جميع الأجواء الآمنة والمناسبة لنجاح الاستثمار، مشيرين إلى أبرز المزايا والفرص الاستثمارية التي تمتلكها المحافظة، وأهميتها في تعزيز الاستثمارات بما ينعكس إيجاباً على المجتمع المحلي والاقتصاد الوطني.

كما أشاد الحضور بالدور المهم الذي تقدمه وزارة الاستثمار في جذب الاستثمارات والتسهيل على المستثمرين في مختلف مناطق المحافظة وقطاعاتها، خاصة في ظل الفرص الواعدة والموارد الطبيعية والثروات التي تزخر بها الطفيلة.

ومن الجدير بالذكر أن المرحلة الأولى من المشروع ستشتمل على تجهيز البنية التحتية والموقع الإنشائي داخل المدينة الصناعية، على أن تتضمن المرحلة الثانية توريد المعدات ومدخلات الإنتاج تمهيداً لبدء العمل خلال الأشهر المقبلة.