الدفاع المدني: حوادث الاختناق والحرائق تتكرر بسبب سوء الاستخدام

وطنا اليوم:شدّدت مديرية الدفاع المدني على أهمية الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة خلال فصل الشتاء، مؤكدة ضرورة الالتزام بإرشادات السلامة لتفادي الحوادث المؤلمة والمتكررة التي يتم التعامل معها سنويًا، والتي تنتج عن الاستخدام الخاطئ للمدافئ بمختلف أنواعها، وتشكل خطرًا مباشرًا على الأرواح والممتلكات.

وأوضحت المديرية أن كوادر الدفاع المدني تتعامل كل عام مع حوادث اختناق وحرائق ناجمة عن سوء استخدام المدافئ أو عدم الالتزام بشروط السلامة العامة، الأمر الذي يتطلب مزيدًا من الوعي والانتباه داخل المنازل، خاصة في أثناء انخفاض درجات الحرارة.

ودعت مديرية الدفاع المدني إلى ضرورة تفقّد المدافئ قبل تشغيلها، سواء كانت تعمل بالكهرباء أو الغاز أو الكاز، والتأكد من سلامة الأسلاك والتوصيلات وخرطوم الغاز وصمام الأمان. كما دعت إلى تشغيل المدافئ في أماكن جيدة التهوية، وعدم تحميل المقابس الكهربائية فوق طاقتها، تفاديًا لحدوث تماس كهربائي أو حريق.

كما حثّت المديرية على تجنب تعبئة مدافئ الكاز داخل المنازل أو في أثناء تشغيلها، وتعبئتها وهي مطفأة تمامًا وفي أماكن مفتوحة بعيدًا عن مصادر الحرارة. وأكّدت أيضًا ضرورة عدم استخدام مناقل الفحم داخل المنازل نظرًا لخطورتها. وفي حال استخدام مدافئ الحطب، دعت المديرية إلى تفقّدها باستمرار، وكذلك البوري الطارد للغازات السامة، وتوفير التهوية المناسبة طيلة مدة اشتعالها.

وفي جانب آخر، حذرت المديرية من مخاطر ترك المدافئ مشتعلة في أثناء النوم أو عند مغادرة المنزل، مشيرة كذلك إلى خطورة اقتراب الأطفال منها، ما يستوجب مراقبتهم وإبعادهم عن مصادر الحرارة.

كما شددت المديرية على ضرورة التهوية اليومية داخل المنازل ولو لمدد قصيرة، لتجديد الهواء ومنع تراكم غاز أول أكسيد الكربون، الذي يُعدّ أحد أخطر مسببات حالات الاختناق المؤدية للوفاة – لا قدر الله – خصوصًا في الأماكن المغلقة.

وختمت المديرية تأكيدها بدعوة المواطنين إلى اتباع الإرشادات الوقائية والتعامل بحذر مع وسائل التدفئة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة أسرهم، مشيرة إلى أن الالتزام بتعليمات الأمان يُسهم في الحد من الحوادث ويحفظ الأرواح خلال موسم الشتاء.