الرئيس التنفيذي للفوسفات يبحث مع السفير السوداني في عمان تعزيز التعاون المشترك

وطنا اليوم:استقبل الرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات الأردنية، المهندس عبدالوهاب الرواد، في مقر الشركة اليوم، سفيرَ جمهورية السودان في عمّان حسن سوار الذهب.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال صناعة الأسمدة الفوسفاتية، وبما يلبي احتياجات السوق السوداني ويواكب تطلعات البلدين لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي.
وأكد المهندس الرواد عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، ولاسيما الاقتصادية منها، مشيرًا إلى أهمية تطويرها وتعزيزها.
وقال إن الشركة، وانسجامًا مع الرؤية الملكية لتعزيز الاستثمار، منفتحة على الأسواق العالمية، وتعمل على تنويع شراكاتها الدولية بما يعزز حضورها وقدرتها التنافسية في سوق الأسمدة العالمي.
وعرض المهندس الرواد خلال اللقاء إنجازات الشركة ومشاريعها المستقبلية في الصناعات التحويلية والأسمدة المتخصصة، مؤكدًا استعداد شركة مناجم الفوسفات الأردنية لتلبية احتياجات الجانب السوداني من سماد الداب، وتقديم الخبرات الأردنية في مجال التنقيب وصناعة الفوسفات، بما يدعم تطوير القطاع الفوسفاتـي في السودان ويعزز قدراته الفنية والإنتاجية.
من جهته، أكد السفير السوداني حرص بلاده على تعزيز مجالات التعاون مع الأردن، والاستفادة من الخبرات الأردنية في قطاع الفوسفات والصناعات المرتبطة به، بما يسهم في تطوير القدرات الفنية والتقنية في السودان.
وأشاد بالمستوى المتقدم الذي حققته شركة مناجم الفوسفات الأردنية في مجال إنتاج وصناعة الأسمدة الفوسفاتية، واصفًا زيارته للشركة بأنها مثمرة وبنّاءة، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون المشترك بين الجانبين.


