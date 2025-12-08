بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

‏الأردن يدين اقتحام قوات الشرطة الإسرائيلية مقر الأونروا في القدس

37 ثانية ago
‏الأردن يدين اقتحام قوات الشرطة الإسرائيلية مقر الأونروا في القدس

وطنا اليوم:أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات اقتحام قوات الشرطة الإسرائيلية مقر وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) في حي الشيخ جرّاح في مدينة القدس المحتلة؛ خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وانتهاكًا لحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة مواصلة إسرائيل حملتها المُمنهَجة للتضييق على (الأنروا) وتقييد دورها الهام والحيوي الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس وفق تكليفها الأممي.
وأشار المجالي إلى أن الإجراءات الإسرائيلية تستهدف رمزيّة الأنروا التي تؤكّد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي، في إمعان واضح في محاولة حرمان الشعب الفلسطيني من حقوق وخدمات حيوية أقرّها المجتمع الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة، وخصوصًا القرار ١٩٤.
وحذّر المجالي من التداعيات الكارثية للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية بحق الأنروا ومؤسساتها التي تقدّم خدمات لا يمكن الاستغناء عنها أو إحلالها، داعيًا المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتصدّي للقرارات والممارسات الإسرائيلية المُستهدِفة للأنروا، وتوفير الدعم السياسي والمالي اللازمَين للوكالة للاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:28

كتلة مبادرة تختار الهميسات رئيساً لها

14:24

حين نبلغ الستين… يعود السؤال طفلًا في داخلنا

14:18

جامعة البترا وجامعة ولفرهامبتون توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي

14:16

أول شركة اتصالات على مستوى المملكة .. زين الأردن تحصل على شهادة ( ( EDGE للمباني الخضراء

14:10

حكومة الاحتلال تخصص 900 مليون دولار لإقامة 17 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية

14:02

السلامي: سنلعب مع مصر بأريحية ولن نشرك جميع اللاعبين الأساسيين

12:49

منتخب عمان الاهلية يتألق ويظفر بوصافة بطولة كرة السلة بين الجامعات

12:39

كيف كان أجدادنا ينامون على مرحلتين قبل ظهور الكهرباء؟

12:34

⁨تعرّفوا معنا على شركة “Avancer AI” الناشئة والمدعومة من قبل منصّة زين للإبداع (ZINC)

12:18

حجازين يحيل ملف جمعية الأدلاء السياحيين لمكافحة الفساد

12:11

الأردن يطلق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد للأعوام 2026 – 2030

12:07

سلامة : نضطر لتزويد المواطنين بالمياه مرة واحدة أسبوعياً بمعظم المناطق

وفيات
وفيات الإثنين 8 – 12 – 2025وفيات الأحد 7 – 12 – 2025وفيات الجمعة 5 – 12 – 2025وفيات الخميس 4 – 12 – 2025وفيات الأربعاء 3 – 12 – 2025