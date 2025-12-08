كتلة مبادرة تختار الهميسات رئيساً لها

وطنا اليوم:عقدت كتلة مبادرة النيابية اجتماعاً لها برئاسة الدكتور صلاح المعايطه امين عام حزب مبادرة ، وجرى خلال الاجتماع انتخاب أحمد الهميسات رئيساً للكتلة.

وبعد فوزه بالرئاسة شكر الرئيس الكتلة جميع الأعضاء على ثقتهم كما وشكر النائب الدكتور عبد الهادي البريزات على فترة رئاسة السابقة لكتلة مبادرة.

كما وأكد الهميسات أن الكتلة ستعمل خلال الدورة الحالية على تعزيز دور العمل الكتلوي المنسجم مع رؤية جلالة الملك بأهمية الكتل ودورها المحوري للنهوض بالعمل البرلماني لتحقيق المصالح الوطنية العليا .

كما اكد الهميسات على أهمية الشراكة الحقيقية والتعاون والتنسيق مع الحكومة من خلال احداث تغيير في الية عمل اللجنة وبرامجها المختلفة والعمل بروح الفريق الواحد في الجانبين التشريعي والرقابي .

كما أضاف الهميسات ان الكتلة ستعمل وفق اطر جديدة وشفافة في مرحلة جديدة تتطلب جهداً اضافياً ونوعياً منسجماً مع مسارات التحديث الثلاث السياسي والاقتصادي والإداري .

كما أشار رئيس الكتلة الى ان الكتلة ستجتمع في الأيام القادمة لوضع خارطة طريق لعمل الكتلة يعتمد على النوعية في التشريع والرقابة والدبلوماسية البرلمانية لتكون الكتلة منسجمة مع تسميتها بكتلة مبادرة .