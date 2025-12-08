حكومة الاحتلال تخصص 900 مليون دولار لإقامة 17 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية

وطنا اليوم:قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي تخصيص 2.7 مليار شيكل (900 مليون دولار) لإقامة 17 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية خلال السنوات الخمس المقبلة.

وجاء هذا القرار، بحسب ما أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، اليوم الاثنين، ضمن خطة الحكومة لتعزيز البنية التحتية الاستيطانية وتوسيع المستوطنات في الضفة، وسط انتقادات فلسطينية ودولية تعتبر هذه الخطوة عقبة أمام جهود السلام وحل الدولتين.

وكشفت الصحيفة عبر تقرير لها عن تفاصيل خطة وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش لتخصيص ميزانيات ضخمة لتطوير المستوطنات الجديدة، في خطوة وصفها المراقبون بأنها تغير واقع المستوطنات وتجعل أي تعديلات مستقبلية صعبة على الحكومات القادمة.

وتشمل الخطة ضخ أموال غير مسبوقة لتطوير المستوطنات، شق الطرق، تسجيل الأراضي، وتعزيز الدفاع والأمن للمستوطنات والمستوطنين.

كما يتضمن المشروع نقل ثلاث قواعد عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي إلى شمال الضفة، ما يعكس إستراتيجية طويلة الأمد لتعزيز البنية التحتية الاستيطانية وتثبيت السيطرة على المناطق الجديدة.